Mor un motorista després de xocar amb un arbre a Barcelona

Un motorista de 40 anys ha mort aquest diumenge en xocar contra un arbre al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, tal com ha informat l'Ajuntament en un comunicat.









L'accident s'ha produït a les 6.30 hores a la confluència entre Via Augusta amb la ronda del General Mitre i no hi ha hagut cap altre vehicle implicat.





La Unitat d'Investigació i Prevenció de la Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident i el consistori ha activat el servei d'atenció psicològica del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona per atendre la família de la víctima.