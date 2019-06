Viñales aconsegueix la seva primera victòria de la temporada al GP d'Holanda i Márquez és segon

El pilot espanyol Maverick Viñales (Yamaha) s'ha imposat aquest diumenge a la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Holanda, en la vuitena cita del Mundial de motociclisme, per davant de Marc Márquez (Repsol Honda), que ha quedat segon i segueix líder de la categoria reina, i del francès Fabio Quartararo (Yamaha).









Viñales, d'aquesta manera, aconsegueix la seva primera victòria de la temporada i la sisena en MotoGP. El podi, amb dos espanyols, s'acosta a Viñales a les places de dalt i deixa més líder encara a Marc Márquez, que no ha pogut repetir victòria però sí quedar segon. El tercer lloc ha estat per a Quartararo, que torna a pujar al podi per segona vegada seguida.





Amb la vuitena cita ja completada, Márquez és líder de la general amb 160 punts, amb un avantatge de 44 punts sobre Dovizioso i de 54 sobre Petrucci.





La cursa ha tingut algunes caigudes, com la d'Alex Rins, quart classificat de la general, la de Valentino Rossi, que porta tres Grans Premis sense puntuar i la de Takaaki Nakagami.





Viñales, en la volta 16, s'ha posat primer i no hi ha hagut marxa enrere, ha mantingut l'avantatge ferma i, quan faltaven nou girs per al final, Márquez s'ha posat al capdavant, però en la volta 19, Viñales ha tornat a aconseguir la primera posició i ja s'ha mantingut fins al final.