Cau una xarxa espanyola de distribució de pornografia infantil

La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa dedicada a intercanviar pornografia infantil a través d'una aplicació de missatgeria instantània que no deixava rastre a Internet, i ha detingut nou persones en deu províncies d'Espanya, mentre que investiga quatre a Madrid, Toledo, Saragossa, Sevilla, Segòvia, Tenerife, La Corunya, Badajoz, Sòria i Barcelona.





Foto d'arxiu.





Els autors aprofitaven un servei de xat anònim, xifrat i un sol ús, que permetia crear 'sales' on distribuïen imatges d'abusos a menors i el contingut es destruïa sense deixar rastre a Internet una vegada que tots els participants abandonaven la conversa, segons ha informat el Ministeri d'Interior.





A la Corunya van localitzar el més perillós dels detinguts, un reincident en delictes relacionats amb pornografia infantil, que es feia dir 'amo' a la xarxa i havia creat un canal secret de nom 'perversió' per transmetre i rebre arxius il·lícits.





La investigació va començar fa dos anys quan agents de la Policia Nacional van recollir diversa informació relativa a l'ús il·lícit que un grup de persones feia d'un servei de missatgeria instantània.





Atès que el xat no sol·licita cap dada de registre per accedir als seus serveis, els agents van analitzar els 'nicks' utilitzats, així com el tipus d'imatges distribuïdes, les sales en què es reunien i les característiques dels arxius compartits.





Amb les dades obtingudes d'aquesta anàlisi i el suport d'un programari específic, van aconseguir agrupar informació relativa a 13 persones que havien compartit arxius il·lícits, i la investigació va concloure amb nou detinguts-quatre investigats.