El cafè, una de les claus per cremar greix

Dins el cafè podria haver-hi una substància capaç d'activar el teixit que crema els greixos, és a dir, el teixit adipós marró que crema calories.





El candidat probable és la cafeïna, encara que es necessita més investigació per identificar la dosi exacta per aconseguir l'efectivitat de la substància i qualsevol associació amb altres molècules. Per tant, és millor evitar els experiments de "faci-ho vostè mateix".









És el que es desprèn de l'estudi publicat a la revista 'Scientific Reports' pel grup de la British University of Nottingham, coordinat per Michael Symonds. L'estudi es basa en l'anàlisi de l'efecte de substàncies com la cafeïna sobre les cèl·lules mare capaces de transformar-se en cèl·lules de teixit adipós marró.





I, a més, sobre l'ús de tècniques de diagnòstic per imatges que permeten visualitzar, a través de càmeres tèrmiques, la posició i l'activitat del propi teixit.





El teixit adipós marró, inicialment considerat una característica només dels nens i mamífers que hivernen, està, però, també present en els adults. On, emfatitzen els autors de la investigació, té l'important paper d'escalfar el cos cremant calories en resposta al fred.









