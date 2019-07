Eloi Badia li dóna feina a Leonard Carcolé, el "geni de l'aigua"

Peu de foto: Leonard Carcolé.









L'empresa CAPIOL INFRASTRUCTURE & ASSET MANAGEMENT SL creada al gener de 2017 té a l'AMB i les empreses públiques de l'Ajuntament de Barcelona els seus clients més fidels, tot sota el mantell protector del tot poderós regidor barceloní, Eloi Badia.





Aquesta novell i afortunada companyia té dos administradors solidaris pròxims al sector de l'aigua com són Leonard Carcolé i Albert Pinadell que van coincidir en la constructora andorrana Heracles abans d'emprendre aquesta nova aventura empresarial conjunta fa dos anys.





L'empresa segons el seu objecte social està centrada en la gestió d'infraestructures, associacions publicoprivades, companyies de serveis públics i energies renovables. I així des de la seva volta del principat d'Andorra és com es guanya la vida, Carcolé, l'executiu clau en la privatització de l'ATLL i entranyable amic de l'esmentat, Eloi Badia, però també a l'AMB de l'exconseller Salvador Milà. En aquesta nova etapa l'acompanya l'advocat, Albert Pinadell, antic conseller delegat d'Heracles.





L'experiència de tots dos executius en el sector de l'aigua els està sent rendible a tots dos en aquesta nova etapa professional ja en el que va de vida Capiol ha rebut tres sucosos encàrrecs.





La història és molt senzilla i fàcil d'explicar: Capiol va ser contractada per Barcelona Regional per valor de 17.950 euros per a l'elaboració d'un Reglament del Servei d'Aigua, en la redacció tècnica i jurídica per a la regulació de les relacions entre els diferents actors que integren el cicle de l'aigua. Barcelona Regional és important destacar que és una agència pública de planejament estratègic, urbanisme i infraestructures creada el 1993 i liderada per l'Ajuntament de Barcelona i amb la participació entre d'altres de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Port de Barcelona, l'Aeroport de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca.





A més, per si fos poc, la AMB , va contractar també els serveis de CAPIOL sota l'empara d'Eloi Badia per la quantitat de 18.029 euros t rabajos i assistència tècnica vinculats amb la supervisió de l'operador actual del cicle de l'aigua.





Mentrestant, això passa, Barcelona Cicle de l'aigua , SA (BCASA), la societat creada per l'Ajuntament de Barcelona que, a partir de l'1 de gener de 2014, gestiona tot el cicle de l'aigua de la ciutat i realitza activitats i presta serveis relacionats directament o indirectament amb el cicle de l'aigua, les platges, el litoral i el medi ambient i presidida també per Eloi Badia contracta de nou a CAPIOL perquè elabori altres informes per a la transició cap a la gestió de l'aigua publica per altres 17.787 euros.





Per resumir, Capiol rep dels nostres impostos 53.766 euros perquè Leonard Carcolé no se senti desemparat davant les escasses ofertes de treball que rep, després de la seva nefasta gestió en l'ATLL.





El trio Badia-Carcolé- Milà és molt millor trio que "Els Panchos", o catalitzant l'assumpte, que la TRINCA, ja saben, la qual cantava a ple pulmó allò de " Un, dos, tres, botifarra de pagès ". Doncs això mateix.