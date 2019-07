Després de la menopausa, les dones amb un cos 'en forma de pera' estan més sanes

Després de la menopausa, les dones amb un cos en forma de poma, que acumulen més greix a l'àrea abdominal, tenen més risc de tenir problemes cardiovasculars, en comparació amb les dones amb un cos en forma de pera. Aquesta és la conclusió d'un estudi publicat al ' European Heart Journal'.





La investigació associa l'adipositat concentrada a l'àrea central del cos amb un major risc de malaltia cardiovascular, fins i tot en dones amb un índex de massa corporal (IMC) considerat saludable.





Per als científics, després de la menopausa, les dones han de perdre pes en l'àrea abdominal i presentar un cos en forma de pera, en què el greix es concentra en els malucs i cames, ja que disminueix el risc de malaltia cardiovascular.





Entre les dones postmenopàusiques amb un índex de massa corporal normal, una major quantitat de greix al tronc s'associa amb un major risc de malaltia cardiovascular, mentre que una major quantitat de greix a les cames s'associa amb un menor risc / European Heart Journal





Aquest va ser el resultat que els científics van aconseguir en la primera investigació duta a terme sobre la concentració de greix en el cos de les dones postmenopàusiques amb índex de massa corporal (IMC) normal.





L'estudi es va desenvolupar al llarg de 18 anys i va comptar amb la participació de 2.683 dones, que formaven part de la Iniciativa de Salut de la Dona als EUA, que va reclutar 162.000 entre 1993 i 1998. Cap d'elles tenia malaltia cardíaca al principi de el seu treball científic.









Les dones amb cossos en forma de poma tenen tres vegades més risc de patir malalties cardiovasculars.









A aquestes dones se'ls va fer seguiment fins 2017 i durant el període d'anàlisi es van registrar 291 casos de malalties cardiovasculars.





"Les nostres troballes suggereixen que les dones postmenopàusiques, tot i tenir un pes normal, podrien tenir un risc variable de malaltia cardiovascular a causa de les diferents distribucions de greix a la zona central del cos oa les cames", assenyala el doctor Qibin Qi, professor de la Facultat de Medicina Albert Einstein de Nova York .





Els científics van trobar que les dones amb més greix localitzat a l'àrea del ventre, amb un cos en forma de poma i menys a les cames, són tres vegades més propenses a tenir malaltia cardiovascular que aquelles amb un cos en forma de pera, amb greix centrada en l'àrea dels malucs i les cames.





"A més del control del pes corporal, la gent ha de prestar atenció al greix corporal localitzat, fins i tot a aquells amb un pes i IMC saludables", diu Qibin Qi.





L'estudi va abastar a dones amb pes normal, de manera que els resultats representen, segons l'investigador, un "missatge molt important, fins i tot per a les dones amb un pes corporal saludable: tenir 'forma de poma' o'forma de pera 'segueix sent important ".





Amb la menopausa, les dones poden experimentar canvis en la forma del cos així com en el metabolisme, especialment amb l'augment de greix emmagatzemat al voltant dels òrgans, l'anomenada greix visceral. A més de la dieta i l'exercici, la distribució del greix també està determinada per la genètica.





Qibin Qi lamenta no saber com transferir el greix del ventre a les cames. "Això està influenciat per la genètica. L'exercici ajudarà amb la pèrdua de pes, però no sabem quin tipus d'exercici ajudarà amb la reubicació del greix", diu.





El següent pas per als investigadors és estudiar els impactes a llarg termini dels hàbits alimentaris en la distribució del greix en les dones després de la menopausa.