Revés judicial a Colau per l'impost als habitatges buits

La Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la nul·litat de la taxa de l'Ajuntament de Barcelona impulsada per l'equip d'Ada Colau sobre actuacions d'inspecció de viviendas buides per entendre que "no és competent per aprovar disposicions de caràcter general en aquesta matèria ", i, en particular, l'activitat gravada per aquesta taxa no és de competència municipal.









En un comunicat, el TS ha detallat que la Sala desestima el recurs de cassació interposat per l'Ajuntament de Barcelona contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va declarar la nul·litat de ple dret de l'apartat 9 de l'article _hecho punible_ i dels epígrafs 1.11.1 i 1.11.2 de l'Annex de tarifes de l'Ordenança Fiscal 3.1 del consistori.





La sentència recorreguda, la decisió ha confirmat el Tribunal Suprem, va donar la raó a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA (Sareb) en un recurs contra la modificació d'aquesta taxa municipal que va ser aprovada el 30 de setembre de 2016.ç





El TS rebutja, en contra del que sosté l'Ajuntament, que s'hagi infringit l'article 20 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l'article 52 de la Llei 1/2006 reguladora del règim especial del municipi de Barcelona (LREMB).





La Sala, en una sentència amb ponència del magistrat Nicolás Maurandi, indica que la sentència recorreguda utilitza com a argument principal de la seva pronunciament que aquesta repetida Llei de Catalunya 18/2007 no atorga les competències municipals que invoca l'article 2.9 de l'Ordenança Fiscal controvertida.





La dita sentència d'instància no fa consideracions sobre la possibilitat o no que la Generalitat, amb base en les seves competències exclusives en matèria d'habitatge reconegudes en l'Estaut, atorgui als ens locals de Catalunya atribucions en aquesta matèria.