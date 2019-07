Sala Atrium: quan un ex terrorista es troba davant de la filla de les seves víctimes

La Sala Atrium és un dels nombrosos espais escènics distribuïts al llarg i ample de la ciutat de Barcelona que ofereix una programació en general poc convencional i gairebé sempre interessant, tot i que en algun cas, tot s'ha de dir, difícilment digerible. Malgrat que estem en ple estiu ia la possible competència que pugui significar l'oferta englobada dins del Grec, Atrium ha convidat per segona vegada a un autor que ja va estar present fa algun temps. Es tracta de José Pascual Abellán - "digueu 'Jotapé'", ens va demanar- qui va estrenar en aquesta mateixa sala "Dos famílies", una obra que tractava sobre l'acolliment de menors. Torna de nou amb una obra sense dubte suggestiva i fins i tot polèmica: "Ni amb tres vides que tingués".













La idea va sorgir una nit en la qual l'autor va romandre al seu domicili i va contemplar a la petita pantalla l'entrevista que el periodista Jordi Évole va fer a l'ex terrorista d'ETA Iñaki Rekarte, qui justament acabava de sortir de la presó després d'haver complert una condemna de vint anys per haver assassinat a Santander, el 1992, amb un cotxe bomba, a un matrimoni de mitjana edat ia un jove.





Explica l'autor que "en aquella entrevista es va parlar de violència. I d'amor, de perdó, de culpa, de respecte, de joventut, de vida i de mort, d'equivocar-se, de penedir-se, de tornar a començar. També es va parlar d'ETA, d'Espanya, d'independència ". Afegeix que, als pocs dies, la filla del matrimoni va escriure una nota en un diari en què explicava que també havia vist el programa i revelava les sensacions que li havia produït en contemplar l'assassí dels seus pares convertit en personatge televisiu.





No va fer falta més per Jotapé comprengués que allà hi havia una situació perfectament dramatitzable que li donava peu per escriure "Ni amb tres vides que tingués". "Vaig trucar-ens va explicar Abellán- Iñaki i Silvia i tots dos em animat a fer un projecte en el qual el que he tractat és d'entendre per saber, no per justificar, i ni tan sols per perdonar. No pretenc donar respostes, només formular preguntes sobre una situació que va poder haver ocorregut en qualsevol lloc del món perquè sigui l'espectador qui les resolgui ".





Què hi ha de realitat i què de ficció? Es pot dir que dues terceres parts del text dramàtic tenen caràcter documental i només la resta ha quedat a l'arbitri de dramaturg, qui es va permetre introduir una variant sobre els fets històrics i és que en l'obra l'assassí i la filla de les víctimes acaben trobant cara a cara, cosa que ni va ocórrer, ni la filla ha desitjat mai que passés.





Els intèrprets de "Ni amb tres vides que tingués" són Jorge Cabrera -el terrorista penedit-, Lucía Esteso -la filla de la víctima- i Nacho Hevia -el periodista-, tots ells sota la direcció de Zara Sobral. L'obra estarà en cartell del 3 al 14 de juliol.