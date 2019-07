El Corte Inglés ven el seu centre de Francesc Macià

El Corte Inglés ha venut l'immoble que ocupen els seus grans magatzems a la plaça Francesc Macià, a Barcelona, a una societat privada (family office), per uns 150 milions d'euros, han informat fonts coneixedores de l'operació.













L'empresa ha informat que, després de la venda, els grans magatzems seguiran operant en règim de lloguer per espai d'uns dos anys, període després del qual tancaran donada la seva proximitat als que té a la Diagonal. Segons la mateixa font, després de la sortida tots els treballadors seran recol·locats en centres comercials propers.





El centre de Francesc Macià, va ser reformat entre 2003 i 2004 i procedeix dels actius que va assumir El Corte Inglés després de la compra de Galeries Preciados i la seva venda no forma part del Projecte Green, pla posat en marxa per la companyia per desprendre d'actius immobiliaris no estratègics i retallar deute. "Es tracta d'uns grans magatzems petits i amb limitació d'ofertes", han assenyalat les mateixes fonts.





El Corte Inglés de Francesc Macià, està ubicat al número 471 de la Diagonal, divideix la seva oferta comercial en sis plantes sobre rasant i soterrani.