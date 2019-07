Rivera diu que no tornarà a reunir-se amb Sánchez

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha rebutjat aquest dimarts 2 de juliol tornar-se a reunir amb Pedro Sánchez perquè no té res més que parlar amb el president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez.





Així mateix, l'ha urgit a negociar amb "els seus socis", Unides Podem i els partits nacionalistes.



Així ha respost als periodistes al Congrés, després de reunir-se amb el president d'Unió del Poble Navarrès (UPN), Javier Esparza, quan li han preguntat si aniria a la nova ronda de contactes de Sánchez amb els partits per recollir suports per a la seva investidura .



"No tinc res més que parlar de les tres vegades que he parlat amb Sánchez", ha manifestat, subratllant que "quan un ha de formar Govern, s'asseu amb els seus socis i forma Govern, no amb l'oposició". En aquest sentit, ha reiterat que la funció de Cs en aquesta legislatura serà "controlar el Govern, debatre al Congrés i fer oposició".





Després d'afirmar que no està disposat a "perdre més el temps" ni a fer-perdre als altres, Rivera ha demanat a Sánchez que "no maregi la perdiu" i que "es posi en marxa" formant un comitè negociador per iniciar converses "amb els seus socis, Podem i els partits nacionalistes ", amb els quals el PSOE ja ha pactat" en múltiples comunitats autònomes i ajuntaments ".





"Sánchez té una majoria possible. El que passa és que ha de posar-se a treballar, no li van a fer el govern dels altres", ha insistit, acusant-lo de "bloquejar el país" amb la seva "inacció" malgrat que és el candidat que va rebre l'encàrrec del Rei per intentar ser investit president.













PSOE I PODEM SERIEN ELS CULPABLES DE REPETIR ELECCIONS





Segons la seva opinió, els espanyols volen que es formi ia un nou Executiu i no els importa tant "que es digui de cooperació o de coalició i quantes cadires tinguin Podem o el PSOE". I si aquestes dues formacions no aconsegueixen posar-se d'acord per "una qüestió d'egos o e cadires, creu que hauran de explicar-ho als espanyols".





En aquest context, ha atribuït a Sánchez i el líder del partit morat, Pablo Iglesias, la responsabilitat d'una possible repetició de les eleccions en el cas que no hi hagués pacte: "Caldrà preguntar-li a ells si volen portar això fins a aquest extrem" .





D'altra banda, el president de Ciutadans ha criticat l'elecció del 22 de juliol com a data d'inici del debat d'investidura, afirmant que la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, "ha demostrat que està al servei de PSOE i no de tots els espanyols ".





"Perdre gairebé un altre mes i anar-nos a gairebé tres mesos després de les eleccions perquè Sánchez no mou un dit no ens sembla responsable. El responsable era posar-se en marxa com més aviat millor", ha declarat. En la seva opinió, la sessió d'investidura es podria haver fixat "molt abans".





REPRENDRE LES SESSIONS DE CONTROL AL GOVERN





També ha reclamat que es tornin a celebrar com més aviat sessions de control al Govern, encara que estigui en funcions, i que es posin en marxa les comissions del Congrés, i acusa Batet i Sánchez d'haver posat "un pany al Parlament".





Rivera ha recordat la sentència del Tribunal Constitucional que diu que el poder legislatiu pot controlar a un Executiu en funcions i ha destacat que va ser el mateix PSOE, a més de Cs, el que va recórrer al tribunal davant del Govern de Mariano Rajoy. A més, s'espera que Unides Podem i el PP donen suport a la petició de Cs a la Mesa del Congrés.