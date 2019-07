El festival Cruïlla donarà el tret de sortida amb Black Eyed Peas aquest dimecres

El Festival Cruïlla de Barcelona començarà aquest proper dimecres amb l'actuació dels Black Eyed Peas al Parc del Fòrum de Barcelona convertint-se en el tret de sortida d'una quarantena d'actuacions fins dissabte.









I és que precisament, aquest any, serà el desè del festival, que durant la present edició tindrà un aforament per a 100.000 persones. A part de l'obertura de Black Eyed Peas, un dels plats forts del festival, el dissabte hi haurà una altra de les actuacions més desitjades, la de l'australiana Kylie Minogue, que presentarà el seu últim disc 'Golden'.





El Cruïlla acollirà les actuacions de Foals, Bastille, Zaz, Vetusta Morla, Years & Years o Garbage, Love of Lesbian, Michael Kiwanuka, Natos i Waor o Tiken Jah Fakoly entre d'altres.





El festival també comptarà amb els concerts de Lildami, Dorian, La Fura dels Baus, Jorge Drexler, Parov Stelar, Els Pets, Marcelo D2, Oumou Sangare i Elyella.





CRUÏLLA TALKS





Aquest any, en commemoració als deu cursos de festival, el Cruïlla ha llançat un espai de reflexió, el Cruïlla Talks, amb l'objectiu de ser una plataforma de "nous lideratges socials".





Aquest inclou set activitats com debats, converses, entrevistes i activitats familiars, comissariades per la periodista i escriptora Agnès Marquès.





Entre els protagonistes d'aquesta edició hi ha la fundadora del moviment #MeToo Tarana Burke; la futbolista i activista feminista afganesa Khalida popal; i els creadors Paula Bonet, David Trueba, Gemma Nierga, Patrícia Plaja, Òscar Camps i Xavier Aldekoa, entre d'altres.