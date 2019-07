Pablo Sarabia deixa el Sevilla i signa amb el Paris Saint-Germain

El migcampista Pablo Sarabia ha deixat el Sevilla aquest dimarts per fitxar amb el Paris Saint-Germain per a les pròximes cinc temporades, fins al 30 de juny de 2024.









"El Sevilla FC i el Paris Saint-Germain han arribat a un acord per al traspàs de Pablo Sarabia al conjunt francès", ha anunciat aquest dimarts l'equip andalús, que ho tenia molt complicat per retenir el futbolista ja que la seva clàusula de 18 milions d'euros era una 'ganga' per a qualsevol equip.





El nou jugador de l'equip gal va arribar al Sevilla en 2016 i en els 151 partits oficials que ha disputat amb l'elàstica sevillista ha aconseguit 43 gols i 38 assistències. Sarabia es va formar en les categories inferiors del Reial Madrid i va despuntar al Getafe abans de recalar a Nervión.