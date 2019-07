El CIS atorga una forta pujada al PSOE mentre la resta de partits es desplomen

El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de juny situa el PSOE en el 39,5% de vot ja decidit, traient 23,7 punts al segon, que passa a ser Ciutadans per sobre del PP, i mentre baixa Unides Podem.





L'enquesta, realitzada després de les eleccions municipals i autonòmiques i mentre es negociaven els ajuntaments, atorga al partit taronja una intenció de vot del 15,8%, un percentatge similar al que va tenir en les generals del passat mes d'abril, mentre que el PP es queda en el 13,7%, perdent tres punts dels que va obtenir en les eleccions d'abril (16,7%.





La major caiguda la registra Unides Podem, que marca un 12,7%, mentre que Vox es queda en el 5,1%, igual que el mes anterior però la meitat que en les generals.









El Baròmetre d'Opinió sembla indicar l'aposta pel bipartidisme, tot i que Ciutadans sembla aconseguir el segon lloc.





Tot i això, la dada més important a les portes de la sessió d'investidura de Pere Sánchez és la gran crescuda del PSOE i la caiguda en picat de Podem. Amb aquestes dades sembla que els de Pedro Sánchez estan més legitimats a pactar amb el partit de Rivera que amb els de Pablo Iglesias. És clar que el lider de Ciutadans segueix obstinat en el seu "no" als socialistes creient que els dóna mñas força tot i que les enquestes semblen assenyalar el contrari.





Les dades del CIS també tornen a dir-li als de Pablo Iglesias que cada vegada són menys rellevants, que han perdut i segueixen perdent suports entre la ciutadania, pel que sembla poc probable que Sánchez decideixi donar-los qualsevol cartera.





RÈCORD DEL PSOE I UNA ABSTENCIÓ PER SOTA DEL 10%





Davant la pregunta als enquestats pel seu vot en cas que demà mateix se celebressin eleccions, tot just un 9,7% anuncia que es va abstenir, quan la participació a l'abril es va quedar en el 75%. També hi ha un 7,6% que no sap i un 4,9% que prefereix no contestar.





El CIS atorga en concret al PSOE una intenció directa de vot del 39,5%, fet que suposa tres punts més que el mes anterior i deu punts per sobre del seu resultat electoral en els comicis del 28 d'abril.





La segona posició és per a Ciutadans, amb un suport ja anunciat del 15,8%, un percentatge similar al que va aconseguir en a les generals i només mig punt per sota de la dada de l'enquesta de maig.





El PP torna a ser superat per Ciutadans a l'enquesta del CIS, amb una intenció directa de vot del 13,7% i, tot i que millora la seva dada de maig (11,4%), queda per sota del 16,7% que va marcar en les últimes eleccions en les que sí que va quedar pro davant del partit taronja.





PODEM ESTAVA EN PLENA CRISI INTERNA





La major caiguda la registra Unides Podem, que en els dies de l'enquesta passava moments de contestació interna pel resultat de les locals i les crítiques de l'exportaveu al Senat, Ramon Espinar. La coalició s'anota un 12,7% en el baròmetre, 2,6 punts menys que el mes anterior i 1,6 punts per sota del seu resultat a les generals. Mentre que A Comú es manté en un 2,5%, la baixada la protagonitza principalment l'aliança de Podem i IU a la resta del país (10,2 al juny enfront dels 12,3 de maig).





Per la seva banda, el CIS apunta Vox un suport exprés del 5,1%, igual que el mes anterior, però la meitat del 10,26% que va aconseguir en les generals del 28-A, quan es va estrenar al Congrés.

I si els blocs esquerra / dreta van quedar equilibrats en les eleccions generals, un 43% de PSOE i Unides Podem per un 42,8% de PP, Cs i Vox, en el baròmetre de juny l'esquerra es dispara al 52,2% davant al 34,6 de les tres formacions de la dreta.





Pel que fa a les formacions d'àmbit territorial, gairebé no hi ha variacions sobre l'enquesta anterior i les generals. ERC marca un 3,9%, Junts un 1,2%, el PNB un 1,5% i Bildu un 0,8%.





I LA MILLOR NOTA, PER PEDRO SÁNCHEZ





Quant a la valoració de líders, i en coherència amb la resta de l'enquesta, la figura del socialista Pedro Sánchez lidera la classificació amb una nota mitjana de 4,8 punts, fregant l'aprovat que va aconseguir al maig (5,1) i un punt per sobre dels altres. També és el preferit com a president del Govern, amb un suport del 37% enfront del 12,6% que li agradaria veure a la Moncloa a Albert Rivera, de Ciutadans.





El president del partit taronja es queda com a segon amb una puntuació de 3,8, una dècima per sobre d'Alberto Garzón (IU), amb 3,7, i quatre per davant de Pablo Iglesias (Podem) i Pablo Casado (PP), tots dos amb 3,4. Tanca la classificació el líder de Vox, Santiago Abascal, amb una qualificació de 2,6, la mateixa que ha tret fins ara en totes les enquestes del CIS.