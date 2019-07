Un dimarts gens avorrit per al respectable

Després d'unes llargues negociacions, no sense discrepàncies, els líders europeus amb més pes han triat a les persones que van a dirigir les grans institucions del vell continent: dues dones i dos homes. Per primera vegada en la història, la paritat en els càrrecs ha passat de la teoria a la pràctica, un bon començament en aquests temps convulsos.





Josep Borrell, el polític tranquil, clar i amb experiència, serà l'encarregat de la diplomàcia europea . Un càrrec de gran rellevància i que retorna a Espanya -després de 10 anys, quan Javier Solana era míster PESC'- a la primera línia del poder.





Mentre això succeïa, la mirada també estava posada a Estrasburg, on se celebrava la constitució del nou Parlament i on l'ANC havia convocat una manifestació de suport / protesta per la situació de Puigdemont, Comín i Junqueras. La possible presència en territori francès dels dos polítics fugits a Brussel·les havia despertat interès i entusiasme entre els manifestants.





La realitat s'havia imposat: Puigdemont i Comín no van estar, per "precaució" davant la possibilitat de ser detinguts i enviats a Espanya. El circ mediàtic va jugar el seu paper, amb TV3 al capdavant, que en tot moment transmetia en directe el que succeïa allà. L'estratègia mediàtica no va aconseguir tapar la desil·lusió dels "absents", per moltes declaracions que fes l'advocat dels dos eurodiputats sense escó. És el que s'anomena el dret de picar de peus, amb espectacle inclòs.





Mentrestant, a Barcelona, el nou president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, Joan Canadell no ha deixat de ser notícia des que fos escollit per a "dirigir" la institució. El seu protagonisme no és pel pla de treball que té preparat per rellançar, innovar i donar serveis als seus socis, sinó per les seves declaracions i actes que deixen descol·locats a la majoria dels que voluntàriament paguen les quotes.





La penúltima acció del 'indepe' president s'ha produït durant una roda de premsa, quan una periodista li ha preguntat en espanyol i ell, molest per la utilització d'aquest 'idioma', li etzibava "que no teniu traductor? Pot ser que la propera vegada no contesti en espanyol, és una pèrdua de temps". Els allà presents no es podien creure el que estaven escoltant. ¿Un president excloent, sectari i poc pràctic? Això sembla.





El que no té en compte és que representa els comerciants, les empreses que venen i inverteixen fora de Catalunya, a les quals els està fent un flac favor dins i fora d'aquest país en el qual s'ha perdut tantes coses, entre elles el sentit de servei, de negoci i respecte pel que és diferent.





Hi ha un refrany molt popular que diu "sabater a les teves sabates". Aquest principi s'ho hauria d'aplicar Joan Canadell, que el seu temps com a responsable de la Cambra de Comerç hauria de dedicar-lo a les funcions pròpies, no a fer política, que per a això hi ha els partits polítics. La pluralitat dels socis, no s'ajusta amb l'actitud partidista d'un president elegit per un percentatge molt baix dels socis. Serà per això que només treballa per a ells? És un mal començament i una estratègia equivocada encara que ell pensi tot el contrari. Això sí, les rodes de premsa seran molt "divertides".