La Universitat Abat Oliba signa un conveni de col·laboració docent amb HM Hospitals

El curs vinent, l'Hospital HM Delfos de Barcelona, formarà estudiants de Psicologia de grau i postgrau de la Universitat Abat Oliba gràcies a aquest conveni.





L'acte de signatura de l'acord va tenir lloc a la seu barcelonina de la Universitat Abat Oliba CEU i va comptar amb la presència del Dr. Juan Abarca Cidón, president HM Hospitals, acompanyat de l'equip directiu territorial d'HM Hospitals a Catalunya, i del Dr. Rafael Rodríguez-Ponga, rector de la Universitat Abat Oliba CEU , a qui també van acompanyar els membres del Consell de Govern de la Universitat i part de l'equip directiu.





Peu de foto: Signatura de l'acord entre Abat Oliba i HM Hospitals. Autor: HM Hospitals





Amb aquest acord HM Hospitals consolida la seva aposta docent traslladant a Catalunya l'aliança que manté amb el grup educatiu CEU a Madrid.





Inicialment aquest acord se circumscriu a estudiants de Grau i Postgrau de Psicologia i Psicologia Sanitària, però està obert a altres àrees de l'àmbit sanitari en un futur, ja que l'objectiu és desenvolupar conjuntament projectes, programes i activitats de recerca i formació.





L'ABAT OLIBA ES CONSOLIDA COM UNA UNIVERSITAT ON PRIMA

LA FORMACIÓ EN L'EXCEL·LÈNCIA





La Universitat Abat Oliba CEU és una de les tres universitats d'iniciativa social i gestió privada del grup educatiu CEU. Constituïda com a universitat el 2003, compta amb més de quaranta anys de trajectòria en la impartició d'estudis superiors. Entre les àrees de coneixement en les que ofereix formació es troba la Psicologia, i, dins d'aquest àmbit, figura el màster universitari en Psicologia General Sanitària, que és la formació requerida per la legislació per a exercir la Psicologia en contextos sanitaris.





Peu de foto: Rafael Rodrígez-Posi Autor: Universitat Abat Oliba





El rector de la Universitat, Rafael Rodríguez-Ponga, ha assegurat que el fet d'establir aquest tipus de vincles "representa per a la nostra universitat l'obertura prometedores formes de collaboració. A més s'albira la possibilitat d'establir una fructífera sinergia. I es posen les bases perquè els nostres estudiants puguin gaudir de valuoses experiències de coneixement aplicat, tant en el camp de la Salut Mental com en altres disciplines".





EL GRUP HM HOSPITALS APOSTA PER LA DOCÈNCIA COM EIX ESTRATÈGIC





HM Hospitals és un grup hospitalari privat de referència en l'àmbit nacional dirigit per metges i amb capital 100% espanyol, que compta en l'actualitat amb més de 4.800 treballadors. Està format per 41 centres assistencials: 16 hospitals, 4 centres integrals d'alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i Fertilitat, a més de 21 policlínics. La docència a més és un de tres pilars en què es fonamenta el model d'excellència de HM Hospitals en la investigació i la màxima qualitat assistencial.





Peu de foto: Dr. Juan Abarca Cidón. Autor: HM Hospitals





Per Juan Abarca Cidón, president de del grup, aquest conveni "ens permet adaptar a Catalunya el model d'acord amb el que des de fa anys treballem amb la Universitat CEU San Pablo formant a professionals sanitaris. Aquest acord és molt important per al Grup, ja que contribuirà a la formació en grau i postgrau i s'alinea amb els nostres eixos estratègics, un dels quals és la docència. Aquesta és la porta per formar excel·lents professionals i al costat de la investigació i la dotació d'equipaments d'última tecnologia afavorim el model d'excel·lència de HM Hospitals que estem implantant a la sanitat a Barcelona".





A Barcelona, HM Hospitals compta amb l'Hospital HM Delfos, com a centre integral mèdic quirúrgic i ha adquirit recentment el nou Hospital HM Sant Jordi amb l'objectiu de conformar un projecte assistencial, docent i investigador similar al que compta a Comunitat de Madrid.