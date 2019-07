Concert benèfic de Cardiodreams

Una tarda d'estiu constitueix excel·lent ocasió per gaudir de bona música i, alhora, per contribuir a col·laborar amb una acció solidària com la que desenvolupa Cardio Dreams. Divendres 12 de juliol, a l'hora del capvespre, entre les set i les nou i mitja, l'artista Leila oferirà un concert a benefici de l'entitat al Centre Cívic de La Sedeta (Sicília 321, Barcelona).









Centre Cívic La Sedeta / Google Maps

La participació està oberta a tots els amants de la música ia les persones sensibilitzades amb el suport a aquest tipus d'accions mitjançant el donatiu de 12 euros, en el cas que s'adquireixi l'entrada anticipadament, o de 15 a taquilla. Els ingressos poden fer-se en el compte ES36 2100 3066 2521 0173 8598. Més informació a 654.369.338.