L'Atlètic de Madrid fitxa el portuguès João Félix per 126 milions

L'Atlètic de Madrid ha oficialitzat aquest dimecres 3 de juliol a João Félix com a reforç del club. Els matalassers paguen 126 milions d'euros pel davanter de 19 anys del planter del Benfica.





"Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD (" Benfica SAD ") informa, en els termes i per als efectes del que disposa l'article 248-A del Codi de Valors Mobiliaris, que va arribar a un acord amb el Club Atlètic de Madrid , SAD per a la cessió dels drets esportius definitius del jugador João Félix Sequeira per un import de 126.000.000 d'euros ", ha manifestat el Benfica en un comunicat.





El club portuguès també explica que l'Atlètic paga 30 milions d'euros en efectiu. Els matalassers també s'encarreguen de pagar el mecanisme de solidaritat a altres clubs, entre ells el FC Porto.





João Félix es converteix així en el quart jugador més car de la història. L'Atlètic ha donat la benvinguda al jugador amb un vídeo.





El Benfica també va utilitzar un vídeo, però aquesta vegada per acomiadar-se del davanter.