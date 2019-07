"Devorah", un cabaret transgressor

Els que pentinen cabells blancs -o no tenen res a peinar- recordaran que a l'avinguda de Sarrià hi havia un cinema anomenat Infanta. El nom li venia pel carrer limítrofa, que llavors portava el nom d'una oblidada Infanta Carlota. Però la règia dama va desaparèixer del nomenclàtor urbà en benefici de Josep Tarrradellas i la sala de cinema, com tantes altres, va tancar amb tal, encara que per fortuna no va desaparèixer i es va guanyar per al teatre. Avui és la seu del teatre Aquitània, un local caracteritzat per una programació polièdrica, el que vol dir que manté diversos espectacles en la seva cartellera segons els dies i hores. I durant la temporada estival celebra un cicle denominat "Perles 19" en què convida a diversos grups gairebé sempre sorprenents i divertits.













Per aquest cap de setmana sigui anuncia espectacle de cabaret, un gènere que, més enllà de la frivolitat i del simple divertiment, que són certament dos dels seus elements essencials, inclou també un cert missatge. Tal és el cas de "Devorah", el xou que dirigeix Alain Chipot i vol ser "un còctel de bon humor amanit amb picardia, en el qual es barreja la provocació amb certes connotacions sensuals i sexuals". Afegeix seu director que amb això vol recordar i homenatjar aquella Barcelona canalla que tenia el seu epicentre al -ai! - ja desaparegut "Barri xinès" i amb prolongació al Paral·lel, una zona configurada pels teatres, els cafès cantants, els cabarets i els tuguris considerats per la "gent respectable" com a llocs de "mala nota", però molt divertits.





I com a bon espectacle de cabaret, "Devorah" no renuncia a manifestar subliminalment i de forma subtil una clara defensa del dret a gaudir de l'orientació sexual per la qual cadascú opti, ja que "el sexe és, sens dubte, un dels factors que ens fa lliures ". Un missatge que arriba en plena celebració del Pride en diverses ciutats espanyoles i que resulta molt oportú en moments en què semblen rebrotar preocupants indicis d'intolerància.





Les funcions de "Devorah" són dijous i divendres, a les 20.20, dissabte a les 20.00 i diumenge a les 18.30.