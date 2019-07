El Perú dóna la campanada i es planta a la final de la Copa Amèrica 44 anys després

La selecció del Perú ha eliminat a Xile en les semifinals de la Copa Amèrica (0-3), quan partia com la ventafocs, i es classifica per a la final del torneig després de 44 anys, on s'enfrontarà davant l'amfitriona, la selecció de Brasil.









Perú, de fet, quan va arribar a la final fa 44 anys va aconseguir aixecar el trofeu. Aquest cop no ho tindrà fàcil, ja que s'enfrontarà al Brasil, que en la fase prèvia del vigent torneig va golejar el quadre peruà (5-0).





La final, que es disputarà al mític estadi de Maracaná, a Rio de Janeiro, podria veure a l'amfitriona aconseguir la seva novena Copa Amèrica mentre que, si la selecció peruana segueix amb la seva màscara de 'matagegants', aconseguirà la seva tercera Copa.