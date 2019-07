Vox impedeix la investidura de López Miras (PP) a Múrcia

El partit de la ultradreta Vox, amb els seus vots en contra, ha impedit la investidura de López Miras (PP) a Múrcia després que el secretari general a l'Assemblea Regional i negociador del partit, Luis Gestoso, assegurés que s'oposarien a la investidura del candidat popular.









D'aquesta manera, Fernando López Miras no serà president de la Comunitat de Múrcia després que el resultat hagi estat de 23 vots en contra i 21 a favor. Els quatre diputats de Vox han complert la seva amenaça i han votat que no i el proper 15 de juliol tornarà a haver-hi investidura per formar Govern.





Els 23 vots en contra que fracturen l'objectiu de López Miras provenen del PSOE, Vox i Grupo Mixto. En no ser investit, el president de l'Assemblea, Alberto Castillo, iniciarà novament un procés de consultes amb els grups parlamentaris per proposar un nou candidat.