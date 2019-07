Els polítics presos, desanimats i sense ganes visites, a les presons catalanes

Fa poc més d'una setmana que els polítics independentistes presos van tornar a les presons catalanes després de passar diversos mesos a Madrid pel judici del Procés que s'ha celebrat al Tribunal Suprems. Ells mateixos van demanar tornar a Catalunya, però sembla que el seu estat d'ànim en aquesta última volta no és dels millors.





La primera vegada que el jutge els va concedir poder passar la seva presó provisional en presons catalanes, la majoria dels polítics es van integrar perfectament, es van mostrar animats, i fins i tot participaven i organitzaven tallers. Però després és el judici, el seu estat anímic és molt diferent.













Fonts properes als presos han indicat que tot just participen en les activitats, que estan "de baixada" i que semblen afectats per la possible sentència que pugui emetre el jutge Manuel Marchena en els propers mesos.





Els presos que es troben en Lledoners (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Josep Rull) es van mostrar somrients a l'arribar, saludant els manifestants que els esperaven a les portes de la presó després de sis mesos a Madrid. Però un cop dins, els presos s'han mostrat menys participatius, més introvertits i fins i tot s'ha vist com alguns de la resta de presos de Lledoners s'han sentit molestos en veure que els polítics van poder saludar perquè no estaven emmanillats, com sol entrar la resta.





Tampoc els presos han tingut moltes visites institucionals, com si les tinguessin quan van arribar per primera. Tot just s'ha conegut, aquest 4 de juliol, la visita de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a Joaquim Forn. Però els polítics, almenys per ara, han vist molt més als seus familiars que als seus companys de partit. I fins i tot s'ha sabut que Junqueras encara no ha tingut cap bis a bis, tan freqüents en la seva etapa anterior a Lledoners.





Tampoc ha estat fàcil l'arribada de Dolors Bassa a Puig de les Basses. Però no tant per ella per la situació que sembla que va ocasionar la seva germana qui va voler entrar ràpidament a veure-la, però quan els funcionaris li van dir que havia d'esperar 45 minuts fins que es comprovessin totes les mesures de seguretat, com fan de manera rutinària, i els va retreure que és més temps del que anava a parlar amb la seva germana (30 minuts).





Igualment, sembla que els polítics volen donar un perfil menys visible i vistós a les presons a l'espera que surti la sentència.