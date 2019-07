El Tribunal de Comptes avança en el cas de malversació de l'1-O per part de Puigdemont i el seu govern

La Justícia ja està investigant quant hauria gastat el govern de Carles Puigdemont per dur a terme el referèndum il·legal de l'1-O.Una vegada designat l'instructor del cas, el Tribunal de comptes ha demanat al Suprem que faciliti quan abans les dades sobre les despeses que va suposar la preparació i l'elaboració de consulta.













El Tribunal de Comptes està investigant fins a 19 ex càrrecs de la Generalitat, entre ells l'expresident fugit a Bèlgica, i vol activar el cas el més aviat possible i així li ho ha advertit als encarregats del judici del Procés. La intenció és determinar amb precisió els fons desviats per al referèndum il·legal i així poder començar a reclamar les fiances després del càlcul de la quantitat i abans que s'iniciï el judici contra els investigats.





Entre els investigats està Puigdemont, el seu vicepresident, Oriol Junqueras; la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal i diversos dels ex membres del Govern que van dimitir abans que se celebrés el referèndum il·legal però que obrien participat activament perquè es pogués dur a terme.





Aquest cas és fruit de la denúncia presentada per Societat Civil Catalana al que arriba a implicar aquests 19 exmembres del Govern i que no fixa la quantitat que va poder ser malversada, tot i que apunta que es pot tractar de milions.





Si, finalment, el Tribunal troba evidències que el govern de Carles Puigdemont va usar diners públics per dur a caba la consulta il·legal de l'1-O, el mateix expresident i diversos responsables de la Generalitat podrien quedar inavilitado i obligats a posar de la seva butxaca la despesa que va suposar el referèndum.





De fet, això és el que li va passar a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs-cinc càrrecs més que van ser obligats a pagar 4,9 milions, a més que aquests noms van ser inhabilitats políticament pel cas de la consulta del 9-N.





De moment, en la fase prèvia d'investigació, el Tribunal de Comptes estudia que el govern de Puigdemont pot haver-se gastat més de vuit milions d'euros en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre. Una xifra molt superior a la que estudien el Suprem i el Ministeri d'Hisenda, però que des del Tribunal matisa que això s'ha de seguir investigant.