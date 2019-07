El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha descartat una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, a hores d'ara:





"No crec que, a hores d'ara, es donin les circumstàncies".





Ha lamentat que Torra no assistís a un acte a Barcelona el setembre passat en suport al Corredor Mediterrani amb més de 1.500 empresaris: "Em va semblar trist que no acudís" ha sostingut en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres 5 de juliol.









Puig ha defensat la necessitat de parlar sempre, però ha considerat que si ara es trobés amb el seu homòleg català el "focus" de conversa estarà en un debat que ell no pot resoldre.





Preguntat sobre la investidura de Pere Sánchez, ha declarat que unes noves eleccions a l'Estat serien "el pitjor resultat de la ineficàcia dels polítics".





"Els ciutadans ja han triat i no els podem dir que s'han equivocat" ha seguit, i preguntat sobre si creu que Sánchez hauria de pactar amb independentistes, ha contestat que en l'agenda independentista no hi ha pragmatisme.





"Espero que això canviï. Les relacions entre dues comunitats veïnes haurien normalitzar-se, però l'agenda catalana en els últims anys no ho ha fet possible. Confio que la situació millori", ha afegit.