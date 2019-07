El director del CNI cessa sense substitut fins que hi hagi Govern

El director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, finalitza el seu mandat aquest divendres 5 de juliol sense que el Govern pugui nomenar el seu substitut per estar en funcions des de la celebració de les eleccions generals del 28 d'abril, segons han explicat fonts governamentals.



El general Sanz Roldán va ser nomenat director del CNI, amb rang de secretari d'Estat, al juliol de 2009 pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Cinc anys després, el 2014, va ser renovat en el càrrec ja amb el popular Mariano Rajoy al Palau de la Moncloa.



Aquest mandat venç aquest divendres després de deu anys al capdavant del centre d'intel·ligència i el general Sanz Roldán, de 74 anys, no pot continuar de forma interina en el càrrec fins que sigui nomenat el seu substitut, segons la llei que regula l'organisme.



El CNI quedarà en mans de la seva secretària general, Pau Esteve, número dos de Sanz Roldán des de juny de 2017.





El nou director no podrà ser nomenat pel Consell de Ministres fins a la presa de possessió d'un nou Executiu.













EL GOVERN NO POT NOMENAR NI CESAR





La llei de Govern estableix que un Executiu en funcions limitarà la seva gestió "al despatx ordinari dels assumptes públics, abstenint d'adoptar, excepte casos d'urgència degudament acreditats o per raons d'interès general l'acreditació expressa així ho justifiqui, qualssevol altres mesures".



Això implica que l'actual equip de Pedro Sánchez no pot nomenar ni cessar alts càrrecs, el que afecta tant al director del CNI com a altres llocs pendents.





Per exemple, el Ministeri de Política Territorial es troba adscrit al responsable d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, des que Meritxell Batet fora elegida presidenta del Congrés el 21 de maig