Villegas, Girauta, el duo del cafè

Aquest dijous el popular López Mires s'ha quedat compost i sense ser investit president de la comunitat murciana per la negativa de Vox a votar-lo. La decisió del partit d'Abascal de votar en contra es deu a les declaracions de Villegas i Girauta, que van frivolitzar amb el que estaven parlant en la llarga reunió del PP, Ciutadans i Vox, en afirmar Girauta que "s'hauran reunit per prendre un cafè , però en cap cas per negociar un acord programàtic ". Declaracions que no van fer cap gràcia als líders de Vox per, tot seguit, aixecar-se de la taula de negociació i la negativa a votar el candidat del PP.





L'actitud de Rivera i el seu nucli de confiança d'escenificar que no volen saber res de Vox està obrint una bretxa en el variat trio de la dreta que deixa en l'aire -també- la postura de Vox al Govern de la Comunitat de Madrid. Arribaran a un acord en l'últim minut? És possible. Però l'enfrontament entre Rivera i Abascal és més propi d'una baralla de galls que d'ideari polític, per molt que els de Ciutadans vulguin demostrar el contrari.





Rivera, a qui l'acusen d'estar "desaparegut" -de tant en tant realitza escapades personals amb la seva parella actual-, en els moments claus té en Villegas i Girauta a uns provocadors capaços de destrossar negociacions en què ja s'havia aconseguit consensuar temes .





En els últims temps, el fins fa poc nen mimat de les grans empreses -com se li ha denominat a Albert Rivera- ha entrat en una espiral de despropòsits que pocs arriben a entendre, sinó és perquè vol marcar territori i demostrar que ell " solet "ha aconseguit situar el seu partit en el segon lloc en intenció de vot segons l'última enquesta del CIS. Un resultat que, d'altra banda, ha satisfet les seves aspiracions de sorpasso al PP i l'omple d ' "orgull".





Tampoc s'entén que hi hagi declinat reunir-se amb Pedro Sánchez en aquesta segona ronda de contactes. Rivera s'ha instal·lat al "no és no", com ve repetint qual un lloro Inés Acostades, sense adonar-se que té l'obligació de seure a dialogar amb el candidat a la presidència del Govern, encara que el resultat final sigui el "no és no ". Forma part dels deures d'un polític, li va també en el sou. La política és seure a negociar tantes vegades com calgui, encara que no estigui d'acord amb l'interlocutor i les seves idees. Deia Duke Ellington que "els problemes són oportunitats per demostrar el que se sap".





Si algú pensa que les vacances per a alguns poden ser tranquil·les, que l'hi vagi traient del cap, amb tant front obert que hi ha. Si l'esquerra té problemes, el trio variat de la dreta es troba en la mateixa posició, mentre la ciutadania del carrer, asfixiada per l'onada de calor, no s'acaba de creure el que està succeint i somia amb anar-se'n de vacances a veure si a la volta les coses han canviat.