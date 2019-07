Jaume Giró: "La qualitat de la democràcia necessita mitjans de comunicació forts"

Peu de foto: Miguel López Quesada, Isabel Celaá, Jaume Giró i Eduardo Bartomeu. Autor: @dircom





L'Associació de Directius de Comunicació, Dircom, va celebrar davant de més de 350 assistents, la seva XXVI Assemblea General, on han presentat l'Anuari de la Comunicació 2019 i al Jaume Giró va parlar de la importància de l'educació, el paper de les xarxes i els mitjans de comunicació en democràcia.





Dircom que compta amb més de 1.000 socis, és l'associació professional que agrupa a Espanya als directius i als professionals de la Comunicació d'empreses, institucions i consultores. A l'acte, conduït per la periodista, Ana Samboal, han assistit CEO, autoritats polítiques i empresarials, i ha comptat amb la traducció simultània a llengua de signes per part de Ilunion. Als assistents se'ls ha entregat un exemplar de l'Anuari de la Comunicació 2019 de Dircom, patrocinat per Kantar i Mediaset.





ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ NECESSARIS PER A LA DEMOCRÀCIA





Jaume Giró, president de Corporate Excellence i director general de la Fundació "La Caixa" va assegurar en la seva intervenció en l'acte de Dircom que "l'educació és la pedra fonamental de l'estructura d'un país i el nou paradigma passa per preparar als joves en quatre competències clau: pensament crític, creativitat, comunicació i treball en equip ".





A més va lloar la gran tasca dels mitjans de comunicació ja que "al costat dels DirCom busquem la veracitat i l'objectivitat. Hem d'apostar per la transparència i la noblesa en el joc, on mai ha de morir el periodisme ".









Va alertar Giró de les conseqüències de la crisi dels mitjans de comunicació i de l'explosió de les xarxes socials com a plataformes informatives que influeixen en la qualitat de la democràcia i el treball dels directors de comunicació.





Jaume Giró a més va afirmar que "la crisi dels mitjans es va percebre en algunes direccions de comunicació amb certa satisfacció: 'ara viurem millor" tot i que "res més lluny de la realitat. No només en l'àmbit de democràcia, que requereix uns mitjans de comunicació potents. Els directors de comunicació també necessitem que els mitjans compleixin la seva funció informativa com sempre ho han fet".





LA MINISTRA D'EDUCACIÓ EXALÇA LA IMPORTÀNCIA DE LA COMUNICACIÓ





L'esdeveniment va ser clausurat per la ministra d'Educació i portaveu del Govern, Isabel Celaá, que ha ressaltat en la seva intervenció que "l'educació és l'eina clau de la igualtat d'oportunitats i és" el petroli dels nostres dies, un factor econòmic de primer ordre ".





Per la ministra d'Educació "tota la nostra cultura és comunicació, des de Altamira fins als tatuatges de les tribus urbanes, però la comunicació més important és la guiada per l'educació".





L'ASSOCIACIÓ DIRCOM PRESENTA EL SEU ANUARI DE LA COMUNICACIÓ





A la inauguració de la jornada ha estat a càrrec de Miguel López-Quesada, president de Dircom, qui ha afirmat que "el dircom és una professió que s'està rejovenint, i els professionals que s'incorporen ara hauran d'aprendre molt més ràpid dels que portem més temps ".





José Fernández-Àlaba de la Vega, director general de Dircom, ha presentat les cinc tendències que es recullen en la 23a edició de la publicació de referència per als comunicadors fonamentals per ajudar a interpretar els canvis que el sector està patint de manera cada vegada més accelerada, de la mà dels principals experts.





En aquesta edició s'han analitzat els estudis més rellevants de la professió i definit les 5 tendències en què ha de posar el focus el professional de la comunicació que són l'ètica i la veritat, el blockchain i la comunicació, la comunicació i les persones, les marques amb propòsit i el mesurament.









A més, en ella es contempla l'opinió i experiència d'experts com Mark Thompson, president i CEO The New York Times Company; Jean Vallin, membre fundador de Global Alliance; Olga Pontes, Chief Compliance Officer (CCO) de Odebrecht; Àlex Preukschat, coordinador de BlockchainEspana.com; Úrsula O'kuinghttons, directora regional de Civil i cofundadora de Bluefirefly; Sara Ferreras, consultora en Trimtab; Luis Pardo, CEO de Sage Iberia; Carlos Rey, fundador de Sr. PM C.; Antonio Huertas, president de Mapfre; Teresa de Lemus, Managing director de Brand Finance Espanya; i Fernando Prado, Head of Latin America & Iberia de Reputation Institute, entre d'altres.





I inclou casos d'èxit, que converteixen aquesta publicació en una eina clau per als comunicadors, com els de Newtral, Capitalisme conscient, Cedre, Wiztrust, Samsung Smart School, Ikea, Philips, Campofrío, Operación Triunfo i Telefónica.





Aquest anuari inclou una tendència marc, les Global Capabilities, que analitza les capacitats que han de tenir els dircoms, a través de l'experiència de grans referents del sector, com són Jaume Giró (Fundació Bancària 'la Caixa'); Paloma Cabrera (Accenture); Christian Stein (SEAT); Sara Blázquez (Coca-Cola); Begoña Elices (Repsol); Luisa Alli (IKEA); Ricardo Hernández (Mondelez); Amalia Blanco (Bankia); Aurelio Medel (Grup Santander); Diana Valcárcel (Unicef), i José Manuel Velasco (Global Alliance).