Estrena de "Tancats", una comèdia sobre la decadència familiar

Aquell llegendari home de teatre que va ser Matías Colsada deia que la millor època de l'any era l'estiu, el que li portava a estrenar els seus nous espectacles al voltant de la revetlla de Sant Joan amb la finalitat que, si el públic responia, mantenir-los en cartell fins després de les festes de Nadal. I explicava que ho feia perquè la gent, sobretot la dels voltants de Barcelona, aprofitava les vacances per anar a la gran ciutat i gaudir del teatre. Em temo que les coses han canviat i ara tothom procura viatjar, encara que sigui al poble, de manera que la majoria dels teatres baixen el teló com a mínim fins a finals d'agost. Amb algunes excepcions, tal com va explicar el voluntariós Ever Blanchet, responsable del teatre Gaudí, que romandrà obert per a alegria dels amants del teatre.













El seu espai escènic, tan propici als musicals de petit format, acull ara una comèdia de text original de Gal Soler, un professional de la interpretació que en aquesta ocasió simultània aquest ofici amb el d'autor. Soler ha explicat que es tracta d'un projecte que va partir com a obra d'microteatre, però que va ser acreixent fins a configurar una comèdia amb diversos personatges, tots els quals estan lligats per llaços de caràcter familiar. "He volgut reflectir els diferents tipus de família que es donen en la nostra societat i recordar en ella trobem la base de la major part de les contradiccions humana. Hi ha una exploració de la decadència familiar, les relacions entre mare i fills o entre germans, la resistència a acceptar les diferents opcions de vida i de relacions sexuals i la realitat de la integració dels immigrants ". Afegeix l'autor-actor que tot això s'ha materizalizado en "una obra d'humor àcid els personatges se senten abocats a situacions extremes que poden arribar a ser còmiques, però que ens porten a descobrir els secrets, les misèries i la personalitat real de cada un d'ells ".





Oscar Molina ha dirigit als cinc intèrprets dels quals només Àngela Jové interpreta un únic paper. Tots els altres doblen els seus personatges. I Gal Soler, fa triplet, ja que al 2 que encarna, afegeix la seva pròpia condició d'autor. Amb una anècdota afegida: a la comèdia resulta ser fill d'Ángela que a la vida real ... és més jove que ell!