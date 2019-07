Bartomeu confirma negociacions per portar a Griezmann

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha assegurat que saben que Neymar "vol anar-se'n" de l'Paris Saint-Germain, que "no" vol que el brasiler "es vagi", i ha reconegut l ' "interès" del club al davanter francès Antoine Griezmann, pel que aquest mateix dijous es van asseure a negociar "per primera vegada" amb l'Atlètic de Madrid.













"Sabem que Neymar vol anar-se'n del Paris Saint-Germain i també sabem que el Paris Saint-Germain no vol que es vagi. No hi ha més", ha declarat en una roda de premsa davant els mitjans de comunicació abans de la presentació de Frenkie de Jong . "Mai vam parlar de jugadors d'altres equips, per respecte institucional i esportiu", va afegir.





En aquest sentit, va desmentir que el davanter Leo Messi hagi demanat la volta de l'astre brasiler, que ja va jugar de blaugrana entre 2013 i 2017. "Amb Nasser coincidim molt, però ho sé per la premsa -que vol irse-. Acabem amb aquesta llegenda : Messi no demana jugadors. Volen un bon equip, però la decisió és dels tècnics del club ", va afirmar.





El possible retorn de Neymar tampoc és la raó de la sortida del vicepresident Jordi Mestre, que abans de la seva marxa al PSG va assegurar que l'ariet es quedaria al Barça "al 200%". "La sortida de Jordi Mestre no té res a veure amb Neymar. És normal que hi hagi discrepàncies i ha preferit deixar el càrrec. És un gran amic i li agraeixo la seva feina, és un bon company de viatge", ha apuntat.





Malgrat tot, el president blaugrana segueix sostenint que el francès Ousmane Dembélé és millor que Neymar. "La veritat que sí. Dembélé és un jugador jove, talentós, diferent. Ho considero millor que Neymar, és una de les figures del futbol actual i que té molt per desenvolupar-se, i volem que ho faci aquí", ha subratllat.





Quant al tema de fitxatges, també va confirmar que s'han assegut per primera vegada amb l'Atlètic de Madrid per parlar del traspàs del francès Antoine Griezmann. "Ahir va ser el primer contacte amb l'Atlètic de Madrid", va dir, indicant que el representant del club va ser Òscar Grau. "Ahir vam tenir una reunió amb Miguel Ángel Gil per preguntar-li si això seria possible que es pogués produir. Hi ha interès", va afegir.





També va treure importància al fet que Griezmann 'donés carabasses' al club el passat curs. "No és la primera vegada que això passa. Va succeir amb Henry, Villa, Cesc ... Les circumstàncies són diferents, el que no vol dir que arribi a concretar-se aquest tema. Hi ha jugadors que van dir que no i van venir l'any següent", recordat.





Molt més enigmàtic va ser amb el futur del jugador de l'Ajax Matthijs de Ligt, que va estar en l'òrbita del Barça i al qual se li ha complicat el seu acord amb la Juventus. "Fa temps vaig dir que sabia on anava a jugar De Ligt la propera temporada, i ho segueixo sabent. No puc dir res més. Tinc una idea d'on acabarà jugant la temporada que ve", ha manifestat.





Sobre la continuïtat d'Ernesto Valverde, ha explicat que mai es van plantejar la seva destitució. "Valverde té contracte i mai no els hem preguntat si volien que seguís -als miembrso de la Junta-", va dir, abans de parlar de Coutinho i Dembélé. "Es va apostar d'una forma molt important per ells, els considerem fonamentals. Són dos homes fonamentals per al nostre projecte esportiu", ha exposat.





DISCREPÀNCIES AMB MESTRE





En un altre ordre de coses, Bartomeu va valorar la dimissió del vicepresident esportiu Jordi Mestre, a qui va agrair "la seva dedicació, el seu treball i la seva amistat". "Les discrepàncies són normals, però pertany a la interioritat de la Junta Directiva", ha apuntat sobre la seva marxa.





"Fa dos dies, vam estar dinant i va comentar que volia deixar-ho per motius que em va indicar, un d'ells per discrepàncies sobre l'àrea esportiva amb la Junta. Hi ha una fatiga, són molts anys al capdavant d'una responsabilitat tan forta. Després d'aquests fets i la discrepància a nivell esportiu amb la Junta, va indicar que volia deixar-ho. No li vaig demanar que seguís, vaig entendre els seus motius ", va relatar.





No obstant això, va recordar que les dimissions són "habituals" pel desgast del càrrec. "Nosaltres no cobrem res per aquests càrrecs. Hi ha hagut diferents dimissions, però això no vol dir que hi hagi cap crisi. El grup està fort, i vam sortir reforçats de cada situació. Són càrrecs que desgasten", ha assenyalat.





A més, va assegurar que ell mateix assumeix la vicepresidència esportiva. "Estic acostumat a assumir aquestes responsabilitats quan correspon. Estic al dia de com està el mercat, i em tornaré a apropar a això", ha indicat, sense revelar què passarà amb Pep Segura. "Pep és el mànager general. Ara vaig a analitzar tots els aspectes; si hi ha un tema per canviar, ja ho comunicaria", ha apuntat.





"Assumeixo el càrrec des d'ahir, i em dono uns dies per parlar amb tothom que està en el futbol formatiu. Faré una anàlisi i en dos dies, si he de comunicar alguna cosa, els convocaré", ha dit, i sí va reconèixer que li agradaria comptar amb Víctor Valdés, actual tècnic del juvenil del Moratalaz. "Vaig parlar amb ell per telèfon fa uns dies. He seguit el seu èxit, i em va dir 'Presi, ¿no és hora que torni a casa?'. Li vaig dir que sí i que em donés uns dies. Estic segur que alguna proposta li faré ", va revelar.





Finalment, Bartomeu va parlar de la propera convocatòria electoral. "M'agradaria presentar-me en l'any 2021, però no puc per estatuts. Crec que està bé que vingui gent nova o que es quedi de la pròpia esportiva, és molt higiènic per al club", ha conclòs.