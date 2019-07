PSC i JxCAT acorden governar la Diputació de Barcelona

El PSC i JxCat han tancat un pacte per governar junts la Diputació de Barcelona, la presidència recaurà en els socialistes i aquest dissabte decidiran el seu candidat al consell nacional de la formació.













En el document els post convergents es comprometen a votar als socialistes per a la presidència en la sessió constitutiva del ple de dijous per ser la llista més votada en el conjunt dels municipis i de moment la millor situada per presidir el consell és l'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín.





L'acord signat pel secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, i el president del PDeCAT, David Bonvehí, indica que constituiran una comissió de treball paritària per seguir la consecució dels objectius municipals marcats.





La participació de les dues forces en el Govern "amb la distribució dels representants del Govern, la seva organització i, per tant, tots els aspectes vinculats i necessaris per a exercir-lo, quedarà recollit en els diferents documents del Ple de cartipàs", han acordat.





La Diputació de Barcelona havia posat data per al nou ple de constitució fa tot just un dia perquè ha hagut de endarrerir la data per un recurs per la forma de prometre el càrrec de regidors a Sant Pol de Mar, que ha quedat desestimat.





Així, el dilluns 8 de juliol se celebra l'últim ple amb la composició actual, i el dijous 11 de juliol és la data escollida per a la presa de possessió del càrrec els 51 diputats i es triarà el president de la corporació -que ha d'obtenir majoria absoluta en la primera votació i simple en la segona-, càrrec que tot apunta que caurà sobre Núria Marín.





Amb les eleccions municipals, PSC-CP i ERC-AM van quedar empatats amb 16 diputats , seguits per Junts, amb set; En Comú Guanyem (ECG), amb cinc; Cs, amb quatre; PP, amb dos, i Tot per Terrassa (TxT), amb un.





Des del primer moment els socialistes volien que Núria Marín presidís l'organisme , i van buscar els màxims suports possibles per aconseguir-ho i de moment part com la millor posicionada.





