Les energètiques aniran als tribunals per la retallada de retribució que proposa Competència

Les cinc grans elèctriques i gasistes espanyoles -Enagás, Xarxa Reléctrica, Naturgy, Endesa i Iberdrola- han perdut més de 4.400 milions d'euros en borsa en tot just dos dies, davant la proposta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) d'una retallada de la retribució que perceben per les seves inversions en el transport i distribució d'electricitat i gas.





Només aquest divendres, les cinc grans empreses s'han deixat al parquet gairebé 2.600 milions d'euros, als quals se sumen els 1.830 milions d'euros que van perdre el dijous, com a conseqüència de les informacions aparegudes en premsa especulant amb el possible retallada i que finalment el regulador ha fet públic en l'última jornada de la setmana.





En concret, si la proposta es materialitza abans del pròxim 1 de gener de 2020, la retribució inicial per a la distribució d'electricitat, que afecta sobretot a Endesa i Iberdrola, quedarà fixada en 5.455.000 d'euros a l'any, fet que suposa una retallada del 7% respecte a les xifres actuals.





Aquesta proposta ha provocat aquest divendres una caiguda de les accions d'Endesa i d'Iberdrola de l'1,50% i del 1,17%, respectivament, el que unit al descens registrat el dijous es tradueix en una pèrdua de capitalització de 540 milions per a Endesa i de 1.000 milions per a Iberdrola.





José María Marín Cremada, president de la CNMC





REE CAU UN 3,77% AQUEST DIVENDRES





Així mateix, Competència ha proposat una rebaixa a la retribució del transport d'electricitat del 8,2% que afecta REE, que, després de baixar un 3,77% en borsa aquest divendres, acumula una pèrdua en els dos últims dies de 552 milions d' euros.





Per la seva banda, la distribució de gas, que afecta especialment Naturgy, es retallarà en un 17,8%, el que ha ocasionat una pèrdua de 1.651 milions d'euros en dos dies, després que els seus títols s'hagin enfonsat un 3, 37% aquest últim dia de la setmana.





Finalment, la retallada estudiat per a la retribució de les inversions en el transport de gas i regasificació del 21,8% ha afectat principalment a Enagas, que aquest divendres ha retrocedit un 7,20% en el parquet. En els últims dos dies, la companyia ha perdut 628 milions d'euros de capitalització.





LES gasistes PLANTEGEN la via judicial





Davant d'aquesta situació, les empreses gasistes afectades per aquest possible canvi normatiu es plantegen portar a la CNMC davant els tribunals espanyols si la retallada arriba a materialitzar-se, perquè creuen que "es posaria en risc les inversions necessàries per avançar en la transició energètica i la descarbonització ".





Per la seva banda, la CNMC considera que aquest nou criteri permetrà una rebaixa dels peatges que paguen els consumidors a través de la factura energètica, el que suposarà un abaratiment de la mateixa, al mateix temps que garantirà una rendibilitat "raonable" per a les empreses regulades.





A més, per al regulador aquest canvi no arriba per sorpresa, ja que ha insistit que es dóna una resposta a un criteri que ja portava mantenint durant els últims sis anys que s'estaven atorgant rendibilitats "excessives", sobretot en el sector del gas, on menys inversions ha hagut.