Els muntadors de Fira de Barcelona amenacen amb una vaga

El col·lectiu de muntadors que operen a Fira de Barcelona, responsables del muntatge dels elements aeris dels escenaris, han convocat una vaga entre els dies 11 i 20 de juliol, que coincideix amb el període de preparació de les instal·lacions del festival de música electrònica Sónar, que tindrà lloc del 18 al 20 d'aquest mes en recinte Montjuïc de la institució firal, encara que el festival assegura que no té perquè afectar.













Els treballadors han convocat la vaga perquè Fira de Barcelona ha tret la licitació del servei de 'rigging' sense incorporar en el nou plec de condicions els requisits legals corresponents a la subrogació dels treballadors que desenvolupen aquestes tasques, ha informat el Collectiu Ronda aquest divendres en un comunicat.





Un cop finalitzat el període de vigència de l'actual concessió -que es renova cada quatre anys-, Fira de Barcelona ha prorrogat la licitació fins a l'octubre mentre desenvolupa un nou concurs -presentat el 28 de juny- per renovar l'adjudicatària del servei.





"En el plec de condicions dirigit a les empreses interessades a presentar les seves ofertes econòmiques, no figura cap tipus de referència als treballadors que, en molts casos, fa més de 12 anys que desenvolupen la seva feina", ha apuntat la cooperativa d'advocats.





Els 'riggers' contractats per l'empresa UTE Rigging, actual licitadora del servei, consideren que Fira de Barcelona cerca desprendre del grup de treballadors dedicats a aquesta activitat que han aconseguit laboralitzar la seva relació amb l'empresa i negociar un conveni col·lectiu

"Curiosament, es posa en qüestió la nostra activitat en la primera ocasió en què els treballadors del 'rigging' ens unim", ha assenyalat un portaveu del col·lectiu de treballadors, i ha afirmat que fins ara semblava que no hi havia cap problema per mantenir els seus llocs de treball mentre fossin falsos autònoms.





"Les nostres reivindicacions són fàcils de resumir: si el treball continua i fins ara ho hem fet nosaltres de forma satisfactòria i sense queixes per part de ningú, aquesta feina la volem seguir fent nosaltres", ha afegit.





Fonts de Fira de Barcelona han explicat en declaracions a Europa Press que no poden parlar de subrogació perquè en el sector del 'rigging' no s'aplica que s'inclogui en una licitació d'aquest tipus.





OBERTS AL DIÀLEG





A més, han assenyalat que posen molt en valor el treball realitzat pel col·lectiu de muntadors, així com la seva professionalitat: "Estem oberts al diàleg".





Si finalment l'empresa que presta els serveis a Fira de Barcelona no pogués realitzar aquest servei de muntatge, en aquest cas, el Sónar podria contractar una empresa de 'rigging' per assegurar el servei, segons la institució firal.





En declaracions a Europa Press, fonts del Sónar han garantit que el festival "es va a desenvolupar amb total normalitat com cada any".