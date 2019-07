Borrell mostra la seva "profunda preocupació" per Veneçuela després de l'informe de Bachelet

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació en funcions, Josep Borrell, ha reiterat aquest divendres 5 de juliol la "profunda preocupació" d'Espanya davant la situació a Veneçuela i ha traslladat el suport de l'Executiu espanyol a la tasca de l'Alta Comissionada de Nacions Unides per als Drets Humans, Michelle Bachelet.













L'expresidenta de Xile ha viatjat recentment a Veneçuela per conèixer la situació al país i ha elaborat un dur informe sobre violacions dels drets humans per part del Govern de Nicolás Maduro.





"Espanya reitera la seva profunda preocupació per la situació dels drets humans a Veneçuela. Donem suport a la tasca que està fent la ACNUDH i Bachelet", ha escrit en un missatge al seu compte de Twitter en què facilita un enllaç a l'informe elaborat per l'ONU, que insta a adoptar immediatament mesures per aturar i posar remei greus violacions de drets al país.





L'informe -elaborat a partir de 558 entrevistes amb víctimes i testimonis de les "greus vulneracions" dels Drets Humans a Veneçuela i vuit països, de la recent visita de Bachelet i de "altres fonts" - acusa el Govern de reduir l'espai democràtic i incomplir la seva obligació de garantir el menjar i atenció mèdica, recomanant mesures concretes per revertir aquesta "complexa" situació "de seguida".