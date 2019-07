De Jong no pot esperar més a jugar amb Messi

El nou jugador del FC Barcelona Frenkie De Jong ha assegurat en la seva presentació que per a ell és molt important que l'equip blaugrana jugui amb un estil similar al de l'Ajax d'Amsterdam, el seu anterior club, i amb una clara "connexió" amb la filosofia de Johan Cruyff, i ha afegit que no pot esperar més a jugar amb Leo Messi, el "millor" del món.









FOTO: FC Barcelona





"Estic molt content de poder jugar amb Messi, encara que tampoc em desperto de nit per això. Però no veig el moment de començar a jugar amb ell, vull fer-ho ja. Messi sense dubte és el millor. Veurem com funcionarà la cosa sobre el terreny de joc però és difícil parlar-ne encara ", ha comentat en roda de premsa.





De Jong, però, es va mostrar obert a jugar amb qualsevol i en totes les posicions del centre del camp. "No m'importa amb qui jugui al terreny de joc, tots aquí tenen molt de talent. La millor posició seria al centre del camp, però tant me fa més enrere o més amunt. Vull intentar jugar i serà l'entrenador qui decideixi", va aportar.





"És normal quan arribes a un club com el Barça que hi hagi molta competència. He de demostrar en els partits i en els entrenaments que sóc bon jugador, que mereixo estar en el terreny de joc", ha comentat sobre la competència que pugui tenir, sigui Arturo Vidal, Rakitic, Arthur, Busquets o altres amb qui hagi de lluitar.





Un optimisme basat en el fet que, encara que soni a tòpic, hagi aconseguit complir un somni. "Sempre ha estat el meu somni, des de nen, jugar per al Barça i quan vaig veure que volien de debò que jugués aquí em va fer molt feliç. Sempre he tingut una gran connexió amb la filosofia de Cruyff, Ajax i Barça volen jugar d'una manera similar i per a mi això és fantàstic, és clar ", va assegurar en aquest sentit.





"Per a mi és especial poder fitxar pel Barça, sempre havia somiat amb poder fer-ho. Hi ha una connexió especial amb Johan en tots dos clubs i estic molt content de poder ser aquí. Acabo d'arribar al club i encara no he parlat amb el tècnic. però jo li diria que sóc Frenkie de Jong (sense comparar-se amb ningú) ", va aportar.





Va reconèixer que va ser dur el procés previ a fitxar pel Barça pel gran nombre d'equips interessats en ell, però el seu desig era ser blaugrana. "Pensava en tots els clubs interessats en mi, és un procés normal, el teu agent es posa en contacte amb ells i parla, després parles tu, penses en el millor per a tu i el Barça va venir i em va convèncer. Tenien un pla molt bo. per a mi la decisió de venir al Barça va ser fàcil ", ha reconegut.





I va assenyalar el president, Josep Maria Bartomeu, com a artífex del fitxatge en el seu viatge a Amsterdam. "No puc explicar tot el que em va dir el president, però sí que tenien molta confiança en mi i que confiaven que podia ser un jugador clau per al Barça en el futur i ja ara", va destacar d'aquella conversa.





INCÒGNITA DE LIGHT





Encara no sap què dorsal portarà encara que va recordar que el '21' és "especial", i tampoc sap si el seu company a l'Ajax, el central de moda de 19 anys Matthijs de Ligt, acabarà sent blaugrana. "Esperava aquesta pregunta. Sí, m'agradaria molt veure-li aquí també però no em correspon a mi prendre aquesta decisió. Ell té temps de pensar-hi amb la seva família amb el seu agent, i ja veurem a on va", ha apuntat.





Sí van jugar junts l'eliminatòria de vuitens de final de la Lliga de Campions d'aquesta temporada en què l'Ajax va eliminar al Reial Madrid. "Estàvem en vuitens i deixem fora el Madrid, vam poder passar a quarts i va ser una gran sorpresa per a tothom. Al Barça em van felicitar per la victòria, el president em va trucar després del partit i va ser bonic", va aportar.





Abans de sotmetre a les preguntes dels mitjans de comunicació, va pronunciar la seva primera frase en castellà i com a blaugrana: "Estic molt feliç i orgullós de ser aquí. Tinc ganes de començar. Visca el Barça".