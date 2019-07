Vox amenaça de bloquejar el govern del PP a Madrid com va fer a Múrcia

El portaveu de Vox al Congrés dels Diputats, Iván Espinosa dels Monteros, ha advertit aquest divendres que "molt probablement" a Madrid passarà el mateix que a Múrcia si Ciutadans persisteix en la seva negativa a signar un acord amb la seva formació.









En declaracions a Onda Cero, ha subratllat que Vox farà "sempre el mateix, a tot arreu i en tots els moments: donar suport a aquells governs amb els que hàgim arribat a un acord de govern i no als que no".





Si la situació no canvia d'aquí fins al ple d'investidura convocat el dia 10 a l'Assemblea de Madrid, ha aclarit, "molt probablement" Vox votarà en contra de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso, després de no arribar a un acord programàtic amb PP i ciutadans.





I això, ha defensat, no implica que Vox permeti governar a l'esquerra en contra del que defensat durant la campanya electoral. En aquest sentit, ha subratllat que l'exigència d'un pacte programàtic amb PP i Cs és precisament per tenir un compromís per escrit i públicament que les polítiques que es van a implementar no són "polítiques progres".





"Necessitem que sigui molt visible el compromís perquè si no fan el de sempre, que és anar-se'n amb els vots de la dreta a fer pràctiques d'esquerra", ha defensat.





També ha rebutjat l'advertiment repetició d'eleccions i ha subratllat que Vox continua amb la mà estesa per arribar a acords, tant a Madrid com a Múrcia, cosa que "és molt fàcil i només cal desitjar-". "No té cap complicació", ha postil·lat.





SITUACIÓ A MÚRCIA





Pel que fa als vots en contra de Vox que van impedir la investidura de Ferran López Miras (PP) a la Regió de Múrcia, Espinosa dels Monteros ha negat que des del seu formació es digués al PP minuts abans de la votació que la seva formació s'abstindria .





"Ningú els va garantir un vot que després no es va donar", ha subratllat el portaveu al Congrés de Vox, que ha enquadrat aquestes declaracions de López Miras i el secretari general del PP, Teodoro García Egea, dins de "les històries que munten els que han venut pactes que no poden complir ".





En aquesta línia, ha assegurat que hi havia un document amb un 95 per cent d'acord quan la direcció nacional de Ciutadans va decidir "boicotejar" la negociació i no va ser per la referència del diputat de Cs Juan Carlos Girauta a prendre un cafè sinó quan el ' número dos de la formació taronja, Juan Manuel Villegas, va sortir en seu parlamentària "amb una instrucció tan clara i evident" perquè no es signés l'acord.





Sobre aquest punt, Espinosa dels Monteros, que ha admès que va parlar "breument" amb Villegas durant el dijous, ha negat que el líder d'Vox, Santiago Abascal, hauria garantit l'abstenció del partit. "El problema dels que estenen xecs sense fons és que se'ls acaba enxampant", ha subratllat el portaveu parlamentari, que ha lamentat a més que el document que se'ls va presentar a la tarda "no tenia res a veure amb el del matí" i això no accepten "documents d'últim minut".





També ha negat que ell desobeís a Abascal en aquesta ordre d'abstenir i ha recalcat que qui mana al partit és el Comitè Executiu al capdavant de què està Abascal i del que ell ni tan sols forma part. A més, si el fundador del partit dóna una ordre, ha indicat, ell ho assumirà "amb la major disciplina" però s'ha mostrat convençut que, si ho proposa, "és perquè es donen les condicions".