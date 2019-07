La lucidesa paradoxal, motiu d'estudi per descobrir nous tractaments sobre la malaltia

Científics de la Universitat de Michigan (Estats Units) estan estudiant la lucidesa paradoxal ja que consideren que podrien ser importants per a llançar nova llum sobre la malaltia i derivar en possibles nous tractaments davant la perspectiva d'una possible reversibilitat de la malaltia.













A vegades passa inesperadament que una persona que durant molt temps es va perdre entre els estralls de la demència, incapaç de recordar els esdeveniments de la seva vida o fins i tot de reconèixer als més propers a ella, es desperta sobtadament i manté un comportament sorprenentment normal, però mor poc després.





Aquest fenomen, que els experts anomenen lucidesa terminal o paradoxal, es coneix des de l'antiguitat, però hi ha hagut molt pocs estudis científics sobre ella.





En un article que es publicarà en l'edició d'agost de la revista mèdica 'Alzheimer' s & Dementia ', un grup de treball interdisciplinari liderat per l'I nstituto Nacional de l'Envelliment dels Instituts Nacionals de la Salut (NIH) dels Estats Units i dirigit per el doctor George A. Mashour, de Michigan Medicine, descriu el que és conegut i desconegut sobre la lucidesa paradoxal, considera els seus mecanismes potencials i detalla com una anàlisi científica complet podria ajudar a fer llum sobre la fisiopatologia de la demència.





L'article descriu treballs anteriors que documenten estudis de casos d'individus amb demència avançada, inclosa la malaltia d'Alzheimer, que semblen poder comunicar-se i recordar de manera aparentment normal al final de la vida, davant la sorpresa dels seus cuidadors.





"L'acumulació d'informes anecdòtics sobre la lucidesa paradoxal en la literatura científica genera diverses preguntes de recerca importants -assenyala Basil Eldadah-.





Esperem investigacions addicionals en aquesta àrea, com una millor caracterització de la lucidesa en les seves presentacions variades, nous instruments o mètodes per avaluar els episodis de lucidesa de manera retrospectiva o en temps real, eines per analitzar els patrons de la parla o altres manifestacions conductuals de la lucidesa, i evidencia per informar els desafiaments i oportunitats per a la presa de decisions provocats per la inesperada lucidesa ".





Mashour admet que estudiar la lucidesa paradoxal serà un desafiament, donada la naturalesa fugaç de l'esdeveniment. Els estudis de cas informen episodis que duren des d'uns pocs segons fins, com a màxim, diversos dies per a una petita minoria de casos.





El grup de treball també descriu importants implicacions ètiques d'aquest treball, inclosa la capacitat dels pacients vulnerables per participar en la investigació i com l'observació d'una lucidesa paradoxal podria canviar la forma en què els cuidadors interactuen amb les persones amb demència.





El grup de treball espera que el seu document ajudi a crear consciència dins de la comunitat científica per avançar en la investigació de la lucidesa paradoxal i ajudar a validar les experiències d'una multitud de cuidadors. "La ciència ara està tractant de posar atenció sobrea una cosa que s'ha informat durant molt temps", conclou Mashour.