Espanya es carrega a Sèrbia i jugarà la final contra França

La selecció espanyola de bàsquet femení va vèncer (71-66) a l'amfitriona Sèrbia per arribar a la final de l'Eurobasket 2019, on s'enfrontarà aquest diumenge amb França a la recerca de defensar l'or de fa dos anys.









Les de Lucas Mondelo van assegurar una medalla més, la setena seguida amb el tècnic català, a un cicle que no perdona un podi des de 2013. Espanya va entrar amb tot al Belgrad Arena i va dominar sempre per davant fins als últims cinc minuts, on van saber patir per silenciar el pavelló.





La selecció espanyola no va descurar mai la defensa i va començar llançada per impedir la motivació rival. A la cursa, amb encert en el triple de Marta Domínguez i una ratxa tremenda de Silvia Domínguez, la vigent campiona va posar un 21-11 en el primer quart. L'única mala notícia eren les dues faltes de Ndour.





Anna Cruz va ser el revulsiu en el segon quart, de més baralla que encert per deixar un duel encara obert de cara al segon temps (37-30). Aquí Mondelo va tornar a la pista a Ndour, ideal per a la guerrilla física que s'acostava, igual que Laura Nicholls (10 punts i 10 rebots).





Stankovic va tirar de les locals i Espanya va aguantar malgrat veure a les sèrbies a dues cistelles. Així va transcórrer el tercer i últim quart, un estira i arronsa que prometia un desenllaç atapeït. Sense triples, Sèrbia va trobar a Brooks a una de les seves estrelles endollades, que va deixar la renda en tres punts a cinc minuts del final (62-59).





En aquell moment va arribar també el primer triple serbi, per donar la volta al marcador (62-64) des dels primers segons per culpa d'un parcial de 4-14. Espanya va saber patir, aguantar l'empenta de la grada i la pujada de to del partit, que va provocar les pèrdues de la campiona, mentre el cèrcol escopia els intents de tots dos equips.





Les de Mondelo van assegurar el rebot i van rematar la feina en els tirs lliures, per tornar a ser bèstia negra de Sèrbia i pensar ja en un nou or.