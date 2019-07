Alexis Tsipras pierde las elecciones, según un sondeo a pie de urnas

Les enquestes a peu d'urna a Grècia confirmen la victòria del partit Nova Democràcia de Kyriakos Mitsotakis a les eleccions anticipades d'aquest diumenge.









I és que el partit hauria obtingut el 42% dels vots, mentre que la Coalició de l'Esquerra Radical del primer ministre sortint, Alexis Tsipras, obtindria entre el 26,5% i el 30,5% dels vots.





En tercer lloc situa al Moviment pel Canvi (Kinal) amb entre el 6 i el 8 per cent, seguit del Partit Comunista de Grècia (KKE, 5-7 per cent).

El partit neonazi Albada Daurada aconseguiria entre el 2,8 i el 4,8 per cent i MeRA25 de l'exministre d'Economia Yanis Varufakis aconseguiria entre el 3 i el 5 per cent de sufragis.





Solució Grega (Elliniki Lysi) es queda entre el 2,5 i el 4,5 per cent i la Unió de Centristes i Navegant a la Llibertat es quedarien fora en no superar el mínim del 3 per cent.

Així, tenint el compte el bonus de 50 escons per al partit guanyador, ND aconseguiria entre 155 i 167 dels 300 seients del Parlament -majoria absoluta- seguit dels 77-82 de SYRIZA, 19-22 de Kinal, 16-19 del KKE, 8-14 de MeRA25 i 0-13 d'Alba Daurada i Solució Grega.

Les primeres projeccions oficials del Ministeri de l'Interior estan previstes per a les 21.00 hores d'aquest mateix diumenge.