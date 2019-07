La selecció de bàsquet femení assoleix el seu segon or continental consecutiu

Peu de foto: Les jugadores de la selecció celebrant el seu triomf. Autor: @ selecciónfemenina





La selecció espanyola de bàsquet femení aconsegueix el seu quart or continental després de vèncer a la final de l'Eurobasket a França per 86-66.





El partit va estar dominat de principi a fi per les noies de Mondelo, gràcies a una bona defensa i els tres triples consecutius de Xargay que va marcar el camí de la Selecció espanyola. La catalana no va perdre ritme al llarg del xoc i el va finalitzar amb 23 punts el partit davant les franceses.





França va intentar donar-li la volta al partit després del descans però les campiones van mantenir l'avantatge per sobre dels 10 punts. No obstant això, un temps mort de Mondelo va acabar de centrar a les jugadores, que van tornar a incrementar el seu nivell defensiu.





A l'magnífic palmarès de la selecció espanyola de bàsquet s'uneix una nova medalla d'or (1993, 2013, 2017 i 2019) que fa més gran a un grup històric.





LAIA PALAU ENTRA A LA LLEGENDA DEL BÀSQUET FEMENÍ EUROPEU





La medalla conquerida per Espanya a Belgrad no només suposa un èxit més de la Selecció en una trajectòria veritablement extraordinària. També ha encimbellat a la Laia Palau a la categoria d'autèntica llegenda de la història del bàsquet femení europeu, col·locant-la gairebé a l'altura de dos grans mites com les soviètiques Uliana Semenova i Olga Sukharnova.





Amb ni més ni menys que 8 medalles al seu palmarès, Laia Palau ja és llegenda en la història de l'Eurobasket. L'eterna capitana d'Espanya ha superat la russa Maria Stepanopva i ha arribat en solitari un esglaó del podi de tots els temps. Només dues jugadores mítiques, les soviètiques Uliana Semenova i Olga Sukharnova - dues de les grans de la selecció de la URSS que va dominar els Eurobasket durant pràcticament quatre dècades amb 21 ors, 17 d'ells consecutius- presumeixen de més metalls que la Laia.





EL REI MIDAS DEL BASKET FEMENI, LUCAS MONDELO





Lucas Mondelo és el rei Mides del bàsquet femení i acaba de guanyar un altre or amb la selecció per convertir en costum el que és un prodigi.





La seva ratxa és inèdita a l'esport espanyol: or, plata, bronze, plata, or, bronze i or des de 2013, any en què es va estrenar al capdavant de la selecció per guanyar l'Europeu a França a França. Totes les ascensions als cims les ha comandat ell, els Europeus (2013, 2017 i 2019), els Mundials (plata en 2014 i bronze en 2018) i Jocs Olímpics (plata en 2016).





"T'escolta i t'entén", diu Laia Palau sobre l'entrenador nascut a l'Hospitalet, culer de cor i admirador de Guardiola.