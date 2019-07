L'esport femení només necessita més suports

Històricament, per educació, per haver-li "atorgat" a l'home la capacitat de dirigir i considerar -majoritàriament- que la dona està sota la seva tutela o senzillament que és propietat seva, la dona ho ha tingut molt difícil en tots els camps, excepte en les tasques pròpies de la llar en la que durant segles ha tingut l'exclusivitat, ningú se l'ha discutit.





¿Això ha millorat? És clar que sí, només faltaria, però no prou, falta molt camí per fer. Les "millores" han estat possibles per la lluita constant d'elles i la conscienciació que això no podia seguir així. Malgrat els avenços, a les dones els segueix costant més accedir als llocs de responsabilitat en gairebé tots els sectors. En l'actualitat, el nombre de dones en algunes carreres és superior al dels homes, però això no es tradueix en els llocs de responsabilitat després.





Simplificant molt la situació de les dones, a hores sempre els ha costat -segueix sent així- aconseguir arribar a la meta que s'havien plantejat. N'hi ha que tiren la tovallola i les que no renuncien als seus objectius, encara que el preu que hagin de pagar sigui més alt que el dels homes.





Aquest passat diumenge, la selecció espanyola de bàsquet es feia amb el trofeu de la Eurobàsquet , o el que és el mateix, es proclamava campiona d'Europa. Un triomf que ve a reafirmar l'excel·lent moment en què es troba el conjunt espanyol. La seva victòria no és un fet puntual, sinó que des de fa ja uns quants anys, el joc de les espanyoles està sent reconegut fins pels seus majors adversàries. Això és fruit de l'esforç i tenacitat adquirit al llarg dels anys de dur treball.





El triomf femení en bàsquet no és un fet aïllat, futbol, handbol, waterpolo, i altres esports són referents que les dones espanyoles es troben a la primera línia, sense envejar als homes. El tema crematístic és una altra cosa. Les dones cobren molt menys diners que els homes, especialment en l'esport. Un problema que no és menor i al qual cal posar-hi remei, més aviat que tard. És just que això passi. ¿Es aconseguirà aviat o caldrà espera mig segle més per reparar aquesta injustícia? Depèn, com diuen els escèptics.





El mal anomenat sexe feble ve demostrat des de fa molts segles, que ni és feble, ni necessita demostrar cada dia del que és capaç.





Des de fa ja uns quants anys, el pes de la dona en l'esport ha estat molt important, només ha necessitat patrocinadors i que els mitjans de comunicació donessin més espai a aquest esport. Si els masculins -no tots- tenen patrocinadors i sous que els permeten viure, fins i tot alguns amb sous milionaris, per què a les dones se les discrimina?





La selecció espanyola de bàsquet compta amb diversos patrocinadors, especialment La Caixa, com es pot veure en les samarretes que llueixen els seus integrants. És una bona aposta per la igualtat de drets de les dones també en l'esport.





L'esport de discapacitats continua estant discriminat també. Els seus esportistes tenen poca visibilitat informativa i la seva assignacions econòmiques estan molt lluny de la resta d'esportistes, fins i tot en les Paraolimpíades, la diferència de quantitats amb els seus companys de les Olimpíades per fer-se amb medalles és abismal. Aquí, l'ONCE, i especialment el seu actual president, Miguel Carballeda, ha jugat un paper molt important per donar-li més visibilitat mediàtica i econòmica a aquest esport que tants triomfs ha aportat a l'esport espanyol i que tan poc han rebut a canvi.





El que està comprovat és que amb suports els esports practicats per les dones i els discapacitats no tenen res a envejar a "l'altre".