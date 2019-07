Les parelles Garcia-Biosca i Tovar-Zanotta campions de Vòlei a Mataró

La sisena prova del Vichy Catalan Vòlei Tour – Campionat de Catalunya 2019 que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la platja del Varador de Mataró ha coronat a Marta Garcia i Elena Biosca, com a campiones en la categoria femenina, i a Hernán Tovar i Nico Zanotta, en la masculina. El campionat s’ha desenvolupat durant un cap de setmana marcat per les altes temperatures i algun ruixat aïllat.









Peu de foto: Els guanyadors del 6è Vichy Catalán Volei Tour Autor: @vichycatalan





La final femenina la van disputar Marta Garcia i Elena Biosca –que jugaven juntes per primera vegada aquesta temporada–, contra la dupla ja consolidada que formen Júlia Bonet i Rebeca Fernández. La final es va decidir per 2-0 favorable a Garcia-Biosca tot i el bon joc mostrat per les dues parelles, que van oferir al públic grans jugades amb diverses accions d’atac i defensa espectaculars. Bonet-Fernández van donar la sorpresa a semifinals quan van guanyar a Ester Ribera i Lia Merteki, actuals campiones de Catalunya, en un partit vibrant i emocionant fins a l’últim punt. Per la seva banda, Ribera-Merteki, que van acabar el torneig en tercera posició, van guanyar a quarts de final a una altra de les parelles favorites del campionat, la formada per Erika Kliokmanaite i Núria Bouza.









Peu de foto: Competició masculina. Autor :@vichycatalan





La final masculina la van disputar la parella revelació del cap de setmana, formada per Álvaro Gimeno i Óscar Aliseda, i una de les grans parelles del circuit, la formada per Hernán Tovar i Nico Zanotta. Gimeno-Aliseda van arribar a la gran final després de derrotar a parelles consolidades i habituals del circuit com Ferran Serra i Agustín Correa, a quarts de final i a Carles Mora i Javi Naya, en semifinals. El salouenc, internacional amb la selecció espanyola absoluta, i el de Cambrils van posar les coses molt difícils al veneçolà i l’uruguaià, i tot i que el partit es va tancar amb un 2-0 al marcador els parcials van ser molt ajustats i el públic va poder gaudir de jugades espectaculars per part de les dues parelles. En tercera posició, una vegada més, van acabar Carles Mora i Javi Naya, que a banda de la victòria de Badalona acumulen diverses terceres posicions.





La ‘Parella Perfecta’, que destaca al millor i a la millor jugadora del Vichy Catalan Vòlei Tour del cap de setmana, van ser Marta Garcia i Álvaro Gimeno, que rebran un lot de productes de Vichy Catalan. A l’entrega de premis hi van participar l’alcalde de Mataró, David Bote; Beatriz Delgado, regidora d’Esports de l’Ajuntament de Mataró; Àlvar Julian, president del Club Voleibol Mataró, i el gerent de la Federació Catalana de Voleibol, Òscar Novillo.