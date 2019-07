PP i Cs pacten "155 mesures" per governar la Comunitat de Madrid en coalició

PP i Ciutadans han acordat en la Comunitat de Madrid un govern de coalició que presidirà Isabel Díaz Ayuso amb Ignacio Aguado com a vicepresident, i que passa de les nou conselleries actuals a tretze, que estaran repartides gairebé a l'una entre les formacions (set per al PP i sis per Cs).





Els dos dirigents han rubricat aquest dilluns 8 de juliol un acord, que han titllat d ' "històric" i que consta a manera de "gest" de 155 mesures, a l'Assemblea de Madrid i posteriorment han revelat els punts més importants en una roda de premsa conjunta, a l'espera que Vox es pronunciés sobre si els dóna o no el seu suport. Els vots del partit d'ultradreta són imprescindibles.









Respecte a aquesta formació, Ayuso ha sostingut que ha incorporat moltes de les seves peticions al pacte i Aguado ha reiterat que no té "cap inconvenient" a seure amb ells per explicar-ho. Tots dos han fet una crida perquè des Vox actuïn amb "responsabilitat".





La portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha titllat de "vergonyós" l'anunci d'aquest acord.





Així ho va fer saber a través de Twitter:









Unes hores després, Monasterio ha assenyalat que Vox s'obre a donar suport a un govern monocolor de PP a la Comunitat de Madrid, davant "els melindros i asquitos" de Ciutadans.





DOCUMENT "AMBICIÓS"





El líder de la formació 'taronja' creu que aquest document "ambiciós", que compta ja amb 56 escons a favor pot sumar més atès que, al seu parer, "la immensa majoria dels madrilenys votin a l'alternativa política que votin" podrien estar d'acord amb els punts del mateix.





El pacte entre PP i Ciutadans respon, segons la popular, "a la voluntat dels madrilenys a les urnes" que demanaven que la Comunitat, "amb polítiques liberals", segueixi sent "el motor econòmic d'Espanya" així com la regió d ' "oportunitats i llibertats a què s'ha convertit". Inclou a més "propostes de totes les sensibilitats".





Entre altres mesures, es recull la baixada d'impostos, la defensa de la sanitat pública universal "amb atenció gratuïta de màxima qualitat" aprofundint en la reducció de llistes d'espera, el reforç de l'atenció primària així com de l'educació "de qualitat" perquè els pares triïn el model i el col·legi que volen per als seus fills. Així mateix, el document està centrat en la tecnologia, la cultura, el turisme, en la digitalització i els transports.





Els dos dirigents han recalcat que amb l'acord no es donen "passos enrere". Aguado ha defensat que l'objectiu del Govern serà "mirar al futur, seguir construint una comunitat oberta i plural" mentre que Díaz Ayuso ha posat èmfasi que treballaran "per a tots".





ESTRUCTURA DE GOVERN





Pel que fa a l'estructura de l'Executiu, Ciutadans ocuparà també el càrrec de portaveu i el PP nomenarà d'entre els seus consellers a un portaveu segon que actuarà en substitució de l'anterior per vacant, absència, malaltia o delegació expressa.





CONSELL DE GOVERN





El Consell de Govern estarà compost per 13 conselleries, de les quals set seran per als 'populars' i sis per a la formació 'taronja', una de les quals estarà dirigida pel qual serà vicepresident.





Les conselleries del PP seran Presidència, Interior, Emergències i Desenvolupament Local; Hisenda i Funció Pública; Sanitat; Educació i Joventut; Justícia; Ordenació del Territori i Habitatge; Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.





Les conselleries de Ciutadans seran, a part de la Portavocía, Esport i Transparència; Economia, Ciència Competitivitat i Ocupació; Universitats i Innovació; Assumptes Socials i Família, Transports i Infraestructura; i Cultura i Turisme. En totes les conselleries, tant del PP com Cs, es mantindrà l'Administració Institucional que contenen aquestes competències.





"Consellers del PP hauran de portar endavant propostes de Ciutadans i consellers de Ciutadans, propostes del PP. Junts hem recollit un acord on els nostres consellers, els nostres representants a les administracions, hauran de fer un gran exercici de democràcia i de responsabilitat", ha remarcat Díaz Ayuso.





GOVERN SOL DEL PP





Vox s'ha obert a donar suport només un govern monocolor del PP a la Comunitat de Madrid, en la mateixa línia del que han proposat a la Regió de Múrcia, davant "els melindros i asquitos" que tenen des de Ciutadans per reunir-se amb ells.





"L'únic que ens mou és defensar les idees i no estafar als nostres votants i així seguirem actuant. La generositat de Vox està fora de tot dubte", ha sostingut la portaveu d'aquesta formació a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio, en roda de premsa, després que PP i Ciutadans hagin presentat aquest mateix matí un acord de govern al marge del seu partit.





Monestir ha mostrat la seva "perplexitat" davant les formes de conducta de PP i Ciutadans, que ha titllat de "poc serioses". Assegura que s'ha presentat aquest pacte sense que els 'populars' ni tan sols esperessin a rebre de tornada el document en el qual treballaven amb ells, que anaven a remetre'ls aquest mateix matí.





"No ens sembla la forma de fer les coses, no ens sembla la forma de dur a terme una negociació. No ens sembla que es respecti als votants de Vox, als quals més aviat se'ls dóna una bufetada i sembla que se'ls vol emmordassar", ha llançat.





A més, Monasterio ha criticat que per mitjà de l'acord aconseguit es reparteixin conselleries, i no només això sinó que a més hagin creat "quatre més". "Ha de ser que els sobra els diners i a tots els madrilenys ens sobra per a continuar gastant fins a l'infinit", ha postillat.





"L'APARTHEID I POLÍTICA DE 'TRILEROS'"





La portaveu de Vox ha enlletgit a Ciutadans que apliquin la fórmula del "apartheid", la de tractar als votants del seu partit com si fossin "empestats", mentre que ha recriminat a PP que estigui realitzant una "política de 'trileros'" i que la candidata d'aquest partit, Isabel Díaz Ayuso, estigui "ajupint el cap" davant els jocs del portaveu dels 'taronges', Ignacio Aguado. Això demostra, al seu parer, "falta de lideratge i falta de fortalesa".





Així, ha remarcat que en Vox no volen butaques, ni la direcció d'ens, ni estar en el govern, només demanen que "no s'emmordassi" als seus votants, que no se'ls insulti així com que es deixi "ja de mentir" i de "arraconar als que també tenen dret al fet que es respectin les seves idees".

Segons Monasterio, la qual cosa s'està vivint és "una falta de respecte". En aquest punt, ha recordat que ella no s'ha reunit "amb ningú d'un equip negociador de Ciutadans" en la Comunitat, ni han tingut més que "el contacte del cafè amb el senyor Aigualit". D'aquesta manera, ha recalcat, a més, que encara que li agraeix que li vulgui explicar el pacte aconseguit no els fan falta les seves "tuteles".





En aquest punt, ha incidit que avui dia no han donat el seu suport a Díaz Ayuso perquè acudeixi a un ple d'investidura com a candidata i ha recordat que fins que no ho facin no es produirà.





CONTACTES A NIVELL NACIONAL





Davant aquesta situació, Monasterio ha sostingut que espera que demà el líder del PP, Pablo Casado, i el de Ciutadans, Albert Rivera, "tinguin a bé reunir-se" amb el líder de la seva formació, Santiago Abascal, "i posin per fi per damunt la política en benefici dels espanyols i dels madrilenys".





Vol que entre els tres es "desbloquegi" situació de la Comunitat de Madrid i ha posat l'accent que des del seu partit segueixen disposats a treballar "fins a l'infinit, amb la mateixa voluntat de treure això avanci".





La portaveu de Vox ha posat l'accent que queda "tot l'estiu" per a continuar avançant i ha recalcat que per la seva part no faltarà "esforç" ni una "mà tendida" per a aconseguir acord abans de setembre, mes en què si no hi ha consens haurien de convocar-se unes noves eleccions.