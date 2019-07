PSOE i PP sospesen canviar la llei per evitar bloquejos en les investidures

El PSOE i el PP han coincidit aquest dilluns 8 de juliol a la conveniència d'estudiar possibles reformes legislatives per evitar situacions de bloqueig com l'actual i garantir la investidura d'un president del govern sense haver de convocar noves eleccions.



Així ho han posat de manifest el secretari general del Grup Socialista al Congrés, Rafael Simancas, i el portaveu interí del Grup Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, durant la seva intervenció en el curs d'estiu organitzat per l'Associació de Periodistes Parlamentaris (APP ) a la Universitat Rei Joan Carles de Madrid.



CANVIAR LA CONSTITUCIÓ



Simancas ha advocat directament per reformar l'article 99 de la Constitució seguint l'exemple de la legislació que regeix per exemple al Principat d'Astúries i el País Basc, on no es permet votar en contra dels candidats a la investidura.





Segons ha recordat, en aquestes comunitats si es presenten diversos aspirants, els dos més votats passen a una segona volta en què ja només els pot donar suport o abstenir-se.



"Estudiar aquest assumpte no estaria malament", ha admès el socialista, incidint això sí en que qualsevol reforma d'aquest calibre és imprescindible un ampli consens.





També ha al·ludit a la necessitat de consensos Bermúdez de Castro, que ha defensat reformes per garantir la governabilitat però sense concretar tant com el seu col·lega.



Això sí, el dirigent del PP -que exerceix el càrrec de portaveu parlamentària fins que Pau Casado nom un nou portaveu- ha recordat que en el seu moment la seva formació ja va proposar un sistema de doble volta i prima de majoria per a l'elecció dels alcaldes.



CONTROLAR Al GOVERN EN FUNCIONS



A la taula rodona d'aquest curs d'estiu ha participat també el diputat de Ciutadans Guillermo Díaz i la secretària general del grup parlamentari de Vox, Macarena Olona, els que han coincidit amb el PP a la reclamació que el Govern en funcions de Pedro Sánchez es sotmeti al control del Congrés sense esperar a la investidura.



Això sí, Olona ha introduït un matís, ja que mentre PP i Ciutadans han demanat que es constitueixin ia les comissions parlamentàries, el que el PSOE i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, planegen poder abans que acabi juliol, la dirigent de Vox ha demanat que no es creuen fins al setembre.



Segons la seva opinió, l'únic interès que hi ha per constituir aquests òrgans en un període inhàbil a efectes parlamentaris, com és el mes d'agost, és que puguin cobrar els complements salarials que els corresponen les persones que siguin elegides per ocupar les meses de les comissions .