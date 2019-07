El PP, convençut de millorar els seus resultats en unes possibles eleccions

Les enquestes li donen una baixada empicado de vots, les dades del CIS els situen en tercera posició pel que fa a intenció de vot, superats per Ciutadans, però tot i així, el Partit Popular està segur que si Pedro Sánchez es veu obligat a convocar noves eleccions es veuran beneficiats.













Un dels màxims convençuts és Javier Maroto, vicesecretari d'Organització del partit que ha portat a dir que els aniria bé aquest escenari. Però no és l'únic. El panorama de bloqueig institucional provocat per l'aparició i les posicions dels anomenats nous partits creuen que poden beneficiar el bipartidisme de tota la vida.





Ho admeten obertament a Gènova 13, el PSOE pujaria però els populars tenen sondejos que els situen entre els 80 i els 100 escons en cas de repetició electoral. Això suposa uns 20 escons més dels obtinguts en les eleccions del 28 d'abril, on els populars van treure els seus pitjors resultats de la història. Tot i això, insisteixen que esperen que no hi hagi una nova crida a les urnes però no els importaria, confiats que les seves enquestes estiguin en la veritat.





Els populars repeteixen que la gent de províncies ha vist com les alternatives no són el que esperaven. Alguns haurien vist amb decepció com Ciutadans ha optat per pactar amb el PSOE en alguns racons del país i que finalment Vox no està ajudant a facilitar alguns ajuntaments o governs autonòmics com Andalusia, Múrcia o Madrid.





És a dir, els populars esperen rescatar vots dels que al seu dia van estar decebuts amb el partit, però sentint-se decebuts pels nous partits tornen a el dolent conegut, com diu l'expressió.





Tot i això, des de Gènova són conscients que el Partit Popular no seria el guanyador de les eleccions ni podria formar govern i és que encara que pugessin fins als 100 escons, la caiguda de Ciutadans i Vox faria impossible la suma per fer-se amb el poder. A més, i sempre segons les enquestes, el PSOE, com a molt, hauria de formar govern amb Podem i la resta de partits independentistes i nacionalistes de la cambra així que només podria governar amb el partit taronja si Albert Rivera descartés el "no és no" Sánchez.





El PP, doncs, es mostra optimista, i no li importa el possible sobrecost que podria suposar per les seves arques molt tocades pels mals resultats en els comicis d'aquests anys. A Gènova 13 afirmen que gràcies als pactes en les diferents comunitats autònomes, províncies i localitats espanyoles han vist com els seus candidats s'han alçat amb quota de poder i per tant amb uns majors ingressos. Mentrestant els populars segueixen veient com continuen les negociacions de Pedro Sánchez i esperant un anunci, sigui el que sigui. Es mostren optimistes.