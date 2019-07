Pedro Sánchez, a les campiones del eurobasket: "Sou un autèntic equip"

El president del govern en funcions, Pedro Sánchez ha rebut a les campiones del eurobasket a Moncloa al costat de la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, el ministre d'Esports, José Girao, la president del Consell superios d'Esports, María José Rienda i el President de la Federació Espanyola de Bàsquet, Jorge Garbajosa. I ha tingut paraules de felicitació i encoratjament a les jugadores.





Pedro Sánchez amb la selecció espanyola de Bàsquet / Moncloa





En aquest sentit Sánchez ha afirmat "vull manifestar l'orgull de tot un país per la seva Selecció de bàsquet" a les campiones d'Europa només aterrar a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.





"Vull traslladar l'honor i l'orgull que aquest èxit suposa per al conjunt de la societat espanyola. Orgull que es tradueix en l'audiència del partit d'ahir, on es van aconseguir pics de més de tres milions d'espectadors. Això demostra la feina ben feta , l'obstinació i sacrifici que destil·la veure-us jugar. Sou un autèntic equip ".





"El suport que ens doneu avui té molt valor, però el de fa 15 dies va tenir molt més", ha comentat Jorge Garbajosa, en al·lusió al comiat que Sánchez i Calvo van brindar a la Selecció abans de marxar a Letònia fa dues setmanes. El president de la Federació va exculpar l'absència del Seleccionador Lucas Mondelo, qui no va poder assistir per "motius contractuals amb el seu club al Japó".





La capitana Laia Palau també va dirigir unes paraules en nom de la Selecció. "És una satisfacció veure aquesta sala plena, a part de veure a moltes dones en ella. Si vosaltres no sou les primeres que doneu suport això, seria una mica més difícil. Moltes gràcies per apostar per nosaltres i venir abans, el que demostra que alguna cosa està canviant. estem molt orgulloses de pertànyer a aquest equip. És una passada, una cosa realment increïble el que estem fent. No deixeu de creure en nosaltres perquè, com podeu veure, vam fallar poc ".