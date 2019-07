L'Audiència Nacional fixa el judici a Trapero per al 2020

La Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional jutjarà al més gran dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, els excaps polítics de la policia autonòmica catalana Pere Soler i César Puig i la intendent Teresa Laplana a partir del 20 de gener de 2020.













La Fiscalia demana 11 anys de presó per Trapero, Puig i Soler per un delicte de rebel·lió, mentre que per Laplana sol·licita quatre anys de presó per sedició.





(ESTEM AMPLIANT INFORMACIÓ)