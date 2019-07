L'Espanyol presenta a Bernardo i Iturraspe, els seus dos primers fitxatges europeus

Bernardo Espinosa i Ander Iturraspe han estat presentats aquest migdia com a nous jugadors del RCD Espanyol i es converteixen en els dos primers fitxatges d'una temporada en clau europea.









Tots dos arriben amb la intenció d'aportar el seu "granet de sorra" en una temporada "il·lusionant", han afirmat. Bernardo Espinosa, que arriba cedit pel Girona, ha afirmat que aquesta oportunitat arriba en un "moment idoni", en un moment de "maduresa" en la professió.





Espinosa està il·lusionat amb la seva "primera participació en una competició europea" per seguir "creixent a nivell personal".





















Per la seva banda, Iturraspe s'enfronta a la seva primera permuta d'equip, ja que fins ara sempre havia estat a les files de l'Athletic Club. "Tenia claríssim que era el moment per seguir competint al màxim nivell. És un club per fer el situació, un històric. Vinc amb moltes ganes de treballar. Tenim per davant una temporada molt il·lusionant en què vaig a deixar-ho tot", ha explicat ..





"Aquest canvi em ve de luxe. És el moment perfecte. Tenia moltes ganes de canviar i l'Espanyol és un oportunitat ideal. Volia seguir competint i l'Espanyol m'aporta un club històric en una ciutat meravellosa. Tots els condicionants a l'hora de prendre la decisió em satisfeien punt per punt ", ha insistit.