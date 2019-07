Carlos Prieto, subdelegat del Govern a Barcelona, reivindica el diàleg i la importància de l'Estat

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha presidit aquest dimarts la presa de possessió del subdelegat del Govern a Barcelona, Carlos Prieto Gómez, en el càrrec des del passat 1 de juliol a substitució de Montserrat García, que va dimitir per dedicar a l'àmbit municipal.









Cunillera ha emplaçat el subdelegat a seguir amb l'estela iniciada fa un any de col·laboració institucional, transparència i contacte directe i constant amb els municipis.





En aquest sentit, ha recordat que en aquest període s'han produït més d'un centenar de visites i reunions amb municipis de Catalunya, i que s'ha teixit una xarxa de col·laboració i complicitat amb la resta d'institucions.





"D'ara endavant seguirà sent necessària una gran dedicació i grans dosis d'intel·ligència emocional i política. La política ha de ser entesa com un mecanisme per resoldre els problemes de la ciutadania i contribuir al seu benestar des del diàleg ", ha afegit.





CARLOS PRIETO HA VISITAT LES PRINCIPALS INSTAL·LACIONS I SERVEIS DE L'ESTAT A BARCELONA





Per la seva banda, Carlos Prieto ha explicat que des que va assumir el càrrec l'1 de juliol ja ha visitat les principals instal·lacions i serveis que té l'Estat a la província de Barcelona, així com conèixer als seus responsables i treballadors.





"Sota la direcció política de la delegada del Govern em comprometo a treballar dur per l'establiment constant de ponts a través del diàleg i l'entesa. Treballarem per la dignitat de les persones i per la millora de la qualitat de vida dels catalans i catalanes, així com pel respecte a la llei ", ha subratllat Prieto, que vol reivindicar la importància de l'Estat en el dia a dia de la gent.