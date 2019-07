Espanya dóna la llista per al Mundial de la Xina sense Mirotic, el 'Chacho' i Ibaka

El pròxim Mundial de Bàsquet donarà començament el 31 d'agost la Xina i el seleccionador d'Espanya, Sergio Scariolo, ha donat a conèixer la prellista de 16 jugadors en què han destacat les baixes de Mirotic, el Chacho i Ibaka.













Al costat de la ja coneguda absència de Pau Gasol, els tres internacionals espanyols no estaran al país asiàtic per a la gran cita, on el combinat espanyol és un dels equips que aspiren a penjar-se una medalla.





Malgrat les baixes, s'ha confirmat la participació de Ricky Rubio, Marc Gasol i els germans Hernangómez, tots jugadors de la NBA.





El la llista de 16 convocats figuren 9 jugadors que han participat en els partits de classificació per a la gran cita.





La selecció espanyola començarà a exercitar-el 24 de juliol a Madrid, i la prellista completa de jugadors és la següent: Pablo Aguilar, Javier Beirán, Víctor Claver, Quino Colom, Ilimane Diop, Jaume Fernández, Rudy Fernández, Marc Gasol, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Sergio Llull, Pierre Oriola, Xavi Rabaseda, Pau Ribas, Ricky Rubio i Joan Sastre.