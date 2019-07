Endesa congrega més de 13.000 estudiants en el seu projecte sobre educació de l'energia

El projecte educatiu sobre la conscienciació i educació de l'energia, Endesa Educa, ha congregat més de 13.000 estudiants, segons ha informat la Fundació Endesa.









L'objectiu del projecte és que els joves que participen adoptin hàbits racionals i eficients en l'ús de l'energia amb les més de 500 activitats que es realitzen, entre les que destaquen les visites a instal·lacions hidràuliques i elèctriques i tallers amb titelles en centres educatius.





Endesa Educa ha dissenyat activitats per a alumnes de Primària, on han participat 7.537 nens de 38 escoles catalanes, amb tallers itinerants de PlayEnergy, i per a joves de Secundària, cicles formatius i grups d'educació especial i adults, on han participat en total 5.648 alumnes.