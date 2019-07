La llei de la gravetat podria ser diferent en altres galàxies

Simulacions per superordinador amb un model alternatiu a la Relativitat General d'Einstein mostren que engalaxias com la nostra Via Làctia podrien formar-se amb diferents lleis de la gravetat.













Aquestes proves de l'anomenada Teoria del Camaleó han demostrat que els principis de la gravetat enunciats per Einstein podrien no ser l'única manera d'explicar com funciona la gravetat o com es formen les galàxies.